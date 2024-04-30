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Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Bolu’nun Kıbrıscık'ta, Nadas Gölü çevresinde yapılan çevre temizliği etkinliği, yerel topluluğun ve çocukların katılımıyla gerçekleşti. Kıbrıscık Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikte gençler, çocuklar ve kurum amirleri geleceğe sağlıklı bir çevre bırakmak için kolları sıvadı…

Arzu Sarı
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Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı mask
Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı
Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı
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Kıbrıscık Kaymakamlığı'nın inisiyatifiyle çevre temizliği

Kıbrıscık'ta, yerel yönetimlerin liderliğinde, Nadas Gölü'nün çevresi baharın gelişiyle birlikte temizlendi. Kıbrıscık Kaymakamlığı, çevre temizliğine dikkat çekmek ve gelecek nesillere temiz bir doğa mirası bırakmak amacıyla bu etkinliği düzenledi. Etkinlik, geniş bir katılım ile yerel toplumun desteğini arkasına aldı.

Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Çocuklar ve yetişkinler elinde eldivenlerle

Etkinlik sırasında, çocuklar ve yetişkinler beyaz eldivenler giyerek göl çevresinde birikmiş çöpleri topladılar. Bu süreç, özellikle çocuklara çevre bilincini aşılamak ve doğaya saygı duymayı öğretmek için kurgulandı. Katılımcılar, çevre temizliğinin önemi hakkında bilgilendirildi ve bu bilinçle hareket etmeleri sağlandı.

Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Eğitimle harmanlanan temizlik faaliyeti

Bu etkinlik, çevre eğitimi ve bilincinin artırılmasına yönelik bir platform olarak da işlev gördü. Çocuklara yönelik düzenlenen interaktif faaliyetler ve bilgilendirici konuşmalar, onların çevre koruma konusunda daha bilinçli bireyler haline gelmelerine yardımcı oldu. Etkinlik, çevresel sorumluluk ve aktif vatandaşlık duygularını pekiştirdi.Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Kurum amirlerinin öncü rolü

Kıbrıscık Kaymakamlığı ve diğer yerel kurumların yöneticileri de etkinlikte aktif roller üstlendiler. Bu liderler, topluma örnek olmak ve çevre temizliği konusundaki kararlılıklarını göstermek adına ön saflarda yer aldılar. Onların bu katılımı, toplumsal birlik ve dayanışmayı teşvik etti ve toplumun her kesiminden insanı harekete geçirdi.Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Gözle görülür değişim ve çevresel etkiler

Etkinlik sonrasında Nadas Gölü çevresindeki değişim gözle görülür bir şekilde iyileşme gösterdi. Çevre daha temiz ve düzenli hale geldi, bu da gölün ve çevresindeki doğal habitatın korunmasına katkı sağladı. Temizlenen alan, bölge sakinleri ve ziyaretçiler tarafından daha çok takdir edilmeye başlandı.Kıbrıscık'ta Nadas Gölü etrafında bahar temizliği yapıldı

Kıbrıscık'ta gerçekleştirilen bu çevre temizliği etkinliği, sadece anlık bir faaliyet olmanın ötesinde, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakma yönünde atılmış önemli bir adım oldu. Etkinlik, sürdürülebilir bir çevre bilincini yaygınlaştırmayı ve bölge sakinlerini bu konuda daha aktif hale getirmeyi hedefledi.

# çevre, doğa

30 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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