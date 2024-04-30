Bolu’da güvenlik güçlerinin kapsamlı hamleleri devam ediyor…

Bolu'da güvenlik denetimleri yoğunlaştı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, şehrin huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, şehir genelindeki 143 okul ve çevresi kapsamlı bir şekilde denetlendi. Bu denetimlerde, toplam 633 kişi sorgulandı, güvenlik önlemleri gözden geçirildi ve potansiyel riskler değerlendirildi.

Metruk binalar ve umuma açık alanlarda sıkı kontroller

Bolu'daki suç oranını minimize etmek amacıyla 30 metruk bina ve 211 umuma açık alan da güvenlik güçlerince denetlendi. Bu yerlerde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı detaylı bir şekilde incelendi, böylece suç faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Taşıma araçlarına yönelik denetimler artıyor

Şehrin içinde ve dışında yolcu taşıyan 154 servis aracı, taşıma güvenliği standartlarına uygunluk açısından denetlendi. Bu denetimlerle, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanmakta, taşıma hizmetlerinin kalitesi artırılmaktadır.

Aranan şahıslar ve silah ele geçirme başarısı

Güvenlik güçlerinin denetimleri sırasında 23 aranan şahıs yakalanarak yargıya teslim edildi. Bu kişiler, çeşitli hapis cezaları ile aranıyorlardı. Ayrıca, denetimler sırasında 1 adet tüfek ele geçirildi, bu sayede olası bir tehdit önlendi.

Trafik denetimlerinde rekor sayıda araç kontrol edildi

1444 ayrı trafik uygulamasında 16.723 araç kontrol edilerek, trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi. Bu süreçte 9505 kişi denetlendi, trafik kurallarına uyum konusunda farkındalık yaratıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı

Bolu'da yürütülen 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlar, şehrin uyuşturucu trafiğini kesmek ve gençleri bu zararlı maddelerden korumak amacıyla hayati öneme sahiptir. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi üzerindeki işlemler sürüyor.

Bu geniş çaplı denetim ve operasyonlar, Bolu'da güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesine yönelik etkin adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bolu güvenlik güçleri, şehri suç unsurlarından arındırmak ve vatandaşların güven içinde yaşamasını sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.