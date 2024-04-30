Bolu'da pazar yangını! Fiyatlar düşse de tepkiler alevleniyor!

Meyve ve Sebze Fiyatlarındaki Düşüşe Rağmen Vatandaş Memnuniyetsiz

Bolu Gündem Yayın Grubu'nun Bolu Pazarı'ndaki canlı yayınında, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ve sebze fiyatlarında görülen düşüş dikkat çekti. Ancak düşen fiyatlar vatandaşın ekonomiye olan tepkisini yumuşatmaya yetmedi. Sebze ve meyve fiyatları şöyle belirlendi; soğan 15 TL, patates 16 TL, domates ve salatalık 35-40 TL arasında değişiyor.

Ekonomik Sıkıntılar ve Seçim Vaatleri

Yapılan röportajlarda, "Boş tencere hükümet devirir" şeklinde ifadelerle iktidara yönelik eleştiriler öne çıktı. Vatandaşlar, seçim öncesinde verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirterek, hayal kırıklıklarını dile getirdi. Bir vatandaş, kırık havuçları göstererek, "Bu havuçları eskiden hayvanlar yerdi, şimdi bizim yiyecek halimiz bu" diyerek pazar fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Balıkçı Esnafının Beklentileri ve Yasağın Sonu

15 Nisan itibarıyla başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek olan balık av yasağının etkileri de canlı yayında ele alındı. Balıkçılar, büyük balıkların satışında düşük talep olduğunu ve yasağın kalkmasıyla satışların artmasını umduklarını belirtti.



Bolu Pazarı’nda havaların ısınmasıyla birlikte, sebze ve meyve fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlasa da, vatandaşın hala yüksek olduğunu söylediği, fiyatlar şu şekilde;

Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 25 TL, erik 60 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, limon 30 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 40 TL, kapya biber 60 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 20 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 60 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 35 TL, mandalina 40 TL, muz 50 TL, çilek 60 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 130 TL, kivi 60 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Karpuz kilo 40 TL ve Kavun tane 50 TL’den satışa sunuldu.

Bolu Pazarında Neler Oluyor? Canlı Yayınları Kaçırmayın!

Bolu Gündem Yayın Grubu, yerel seçimler sonrasında da pazar yerlerinden canlı yayın yapmaya devam ediyor. Yayınlarımıza https://fb.watch/rMo0GX2lsl/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.