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Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karacaören köyünde yıldırım düşen ahıra 7 inek telef oldu. Şiddetli sağanak altında yaşanan bölgede, yıldırım ve sağanak uyarısı devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi mask
Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi
Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi
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Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi Sarsıldı: 7 İnek Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşanan doğal afet, gözleri bu bölgeye çevirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, felaketin habercisiydi. Yağmurun şiddetini artıran gök gürültüsü, yıldırım düşmesiyle sonuçlandı ve bu yıldırım bir ahıra isabet etti.

Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi

Yıldırım İsabet Aldı, Ahırda 7 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Doğa olayının etkisiyle yıldırımın çarptığı ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayvanlar, Mehmet-Meryem Özkan çiftine aitti ve çiftin ekonomik kaybı büyük oldu. Yaşanan bu trajik olay, bölgedeki çiftçiler arasında endişe yarattı.Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi

Köylüler ve İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Olayın ardından köy sakinleri ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Telef olan hayvanlar, büyük bir çaba ile kepçe yardımıyla köy dışında bir alana gömüldü. Karacaören köyünde hüzün ve şok iç içe yaşanırken, çiftçiler gelecek için endişelerini dile getirdi. Yıldırımın hedefi ahır oldu! 7 büyükbaş hayvan feci şekilde can verdi

Meteoroloji Uyarıyor: Kuvvetli Sağanak ve Yıldırım Tehlikesi Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve çevresinde kuvvetli sağanak yağışların devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

# doğa, meteoroloji, sağanak yağış

30 Nis 2024 - 15:08 Bolu/ Kibriscik- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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