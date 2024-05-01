Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

Türkiye genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakkında önemli bilgiler ve vatandaşlara yönelik uyarılar. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli illerde hava durumu ve beklenen yağışlar detaylandırıldı. Sel ve su baskını gibi olası risklere karşı alınması gereken önlemler paylaşıldı.

Türkiye Genelinde Yağışlı Günler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'ye göre, Türkiye'nin çoğu bölgesinde bir hafta boyunca sağanak yağışlar görülecek. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Bolu ve Batı Karadeniz'de yağışlara dikkat

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi, beklenen yağışlardan önemli ölçüde etkilenecek. Salı gününden başlayarak, bölgede aralıklarla kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Vatandaşların sel ve su baskını gibi olası risklere karşı tedbirli olmaları gerekmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul’da üç gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ankara’da ise Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İzmir’de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor; ancak, hafta sonuna doğru yağışlı hava etkili olabilir.

Deprem Bölgesinde artan yağış riski

Özdemirci, özellikle deprem bölgesindeki illerde, önümüzdeki 3-5 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağını ve Çarşamba günü Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını belirtti. Bu durum, heyelan gibi doğal afetlere yol açabilir.

Önlemler ve uyarılar

Meteoroloji uzmanı, kuvvetli yağışların olası etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını ve heyelan risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Özellikle yoğun yağış alacak bölgelerdeki vatandaşlar, evden çıkarken ekstra dikkatli olmalı ve gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçınmalıdır.

Bölgelere göre detaylı hava durumu tahminleri

Hava tahmin uzmanı, bölgelere özel detaylı hava durumu tahminlerini de paylaştı. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek kesimlerde yaşayanlar için soğuk hava ve kuvvetli rüzgarların da beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini ve uyarıları takip ederek, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.