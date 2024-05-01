Bolu'da 104 Bin 251 doz aşı başarıyla uygulandı

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman, Dünya Aşı Haftası münasebetiyle yaptığı açıklamalarda, 2023 yılında Bolu'da uygulanan aşı miktarının 104 bin 251 doz olduğunu belirterek, sağlık müdahaleleri arasında en etkili ve maliyet-etkin yöntemlerden birinin aşılama olduğunu vurguladı.

Bolu'da aşı sayısında büyük başarı

2023 yılı Bolu için aşılamada çığır açıcı bir yıl oldu. Aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere, çeşitli sağlık kuruluşlarında uygulanan 104 bin 251 doz aşı ile il genelinde sağlık hizmetlerinin ne kadar kapsamlı ve başarılı yürütüldüğü bir kez daha kanıtlandı. Bu başarı, hem yerel sağlık yönetiminin etkinliğini hem de toplumun aşıya olan güvenini artırmıştır.

Dünya Aşı Haftasının küresel önemi

Her yıl nisan ayının son haftası kutlanan Dünya Aşı Haftası, aşı farkındalığını artırmak ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunar. 2023'teki tema, Dünya Sağlık Örgütü'nün 50 yıl önce başlattığı Genişletilmiş Bağışıklama Programının yıldönümüne adanmıştır. Bu program, tüm çocuklara, yaşadıkları yer veya ekonomik durumlarına bakılmaksızın eşit sağlık imkanları sağlama hedefini güçlendiriyor.

Toplumsal sağlıkta aşının rolü

Bolu İl Sağlık Müdürü Danışman'a göre, aşılar, çocukluk çağı hastalıklarını önlemede hayati bir role sahip. Türkiye genelinde 1981 yılından itibaren yürürlükte olan genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında, çocuklara 13 farklı hastalığa karşı koruma sağlayan aşılar uygulanmakta. Bu aşılar, çocukları ve genel olarak toplumu koruyarak sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltıyor.

Aşıların güvenilirliği ve kalite kontrolleri

Bolu'da uygulanan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen İyi Üretim Prosedürleri'ne uygun olarak üretiliyor. Her aşı partisi, uluslararası ve ulusal referans laboratuvarlarında detaylı testlerden geçirilerek, güvenilirliği ve etkinliği doğrulanıyor. Bu titiz kontrol süreci, aşıların kalitesini ve halk sağlığına olan katkısını maksimize ediyor.

Aşı tereddütleri ile mücadele ve bilgilendirme

Aşı tereddütleri, özellikle yeni ebeveynler arasında zaman zaman görülebilmekte. Bolu Sağlık Müdürlüğü, ailelerle etkin iletişim kurarak, aşıların bilimsel temellere dayalı faydalarını anlatıyor ve yanlış bilgileri düzeltiyor. Bu süreç, aşıya olan güveni pekiştiriyor ve toplumsal sağlık düzeyini yükseltiyor.