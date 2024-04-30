Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı "Dedeme masaj yapıyorum" 

Türk televizyonlarının ünlü şovmeni Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisiyle yaşadığı aşk dolu anları sosyal medyada paylaştı, magazin gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile ilişkisi, Erbil'in özel hayatının merkezinde yer alıyor. Bu ilişki, sürekli ayrılıp barışmalarıyla da dikkat çekiyor.
Yasmin Erbil'den Babasına Duygusal Eleştiri
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının genç kadınlarla olan ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yasmin, "Hayatında çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem" şeklinde konuştu. Babasının özel hayatı, aile içinde de tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Canlı Yayında Olay Yaratan Paylaşım
Erbil ve sevgilisi Ceylan'ın pijamalarıyla evde keyif yaparken açtıkları canlı yayında yaşananlar, izleyicileri şaşırttı. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e masaj yaparken, "Dedeme masaj yapıyorum" ifadesini kullandı. Erbil ise bu durumu hızla toparlayarak sevgilisine "Hadiii, iki gözümün çiçeği" şeklinde karşılık verdi.
Erbil'den Cinsellik Açıklaması
Mehmet Ali Erbil, geçmişte yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. "Allah'ıma şükür, cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" diyerek cinsel yaşamıyla ilgili çarpıcı detaylar vermişti. Bu sözler, onun magazin dünyasındaki yerini daha da pekiştirdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.