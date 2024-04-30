- Olay Entrika

Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı "Dedeme masaj yapıyorum" 

Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ın aşk yaşamı, kızı Yasmin'in eleştirileri ve canlı yayında yaşananlarla magazin gündemini sarsıyor. Erbil'in özel hayatı ve açıklamaları olay yaratıyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı "Dedeme masaj yapıyorum"  mask
Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı "Dedeme masaj yapıyorum" 
Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı "Dedeme masaj yapıyorum" 
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Türk televizyonlarının ünlü şovmeni Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisiyle yaşadığı aşk dolu anları sosyal medyada paylaştı, magazin gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile ilişkisi, Erbil'in özel hayatının merkezinde yer alıyor. Bu ilişki, sürekli ayrılıp barışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı

Yasmin Erbil'den Babasına Duygusal Eleştiri

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının genç kadınlarla olan ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Yasmin, "Hayatında çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem" şeklinde konuştu. Babasının özel hayatı, aile içinde de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Canlı Yayında Olay Yaratan Paylaşım

Erbil ve sevgilisi Ceylan'ın pijamalarıyla evde keyif yaparken açtıkları canlı yayında yaşananlar, izleyicileri şaşırttı. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'e masaj yaparken, "Dedeme masaj yapıyorum" ifadesini kullandı. Erbil ise bu durumu hızla toparlayarak sevgilisine "Hadiii, iki gözümün çiçeği" şeklinde karşılık verdi.Mehmet Ali Erbilin'in sevgilisi Gülseren Ceylan'ın  canlı yayın paylaşımı

Erbil'den Cinsellik Açıklaması

Mehmet Ali Erbil, geçmişte yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. "Allah'ıma şükür, cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim" diyerek cinsel yaşamıyla ilgili çarpıcı detaylar vermişti. Bu sözler, onun magazin dünyasındaki yerini daha da pekiştirdi.



# aile

30 Nis 2024 - 15:42 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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