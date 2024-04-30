1 Mayıs, nasıl 1 Mayıs oldu?

1 Mayıs İşçi Bayramı, işçilerin daha iyi çalışma koşulları ve adil çalışma saatleri taleplerinin bir yansıması olarak ortaya çıktı. İlk defa 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan bu hareket, taş duvar ustalarının ve inşaat işçilerinin 8 saatlik iş günü talebiyle düzenlediği yürüyüşle simgelenir. Bu tarihi adım, ardından dünya genelinde benzer taleplerle yayılarak işçi hakları mücadelesinin sembolik günü haline geldi.

Global Etki ve Paris Kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer taleplerle güçlenen işçi hareketi, 1886'da büyük grevlere ve kitlesel yürüyüşlere sahne oldu. Bu süreç, 1889'da Paris'te yapılan Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı Kongresi'nin, 1 Mayıs'ı uluslararası bir işçi bayramı olarak kabul etmesiyle taçlandırıldı. Bu karar, dünya genelindeki işçi sınıfının birlik ve dayanışma günü olarak anılmasını sağladı.

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde 1 Mayıs

Türkiye'de ise 1 Mayıs kutlamaları ilk olarak 1911 yılında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Selanik'te başladı. İstanbul'da ise 1912'de başlayan kutlamalar, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte 1923 yılında Ankara'da resmiyet kazandı. Sovyetler Birliği ile gelişen ilişkiler çerçevesinde, 1 Mayıs Türkiye'de "İşçi Bayramı" olarak milli bir bayram niteliğinde kutlanmaya başlandı.

Kanlı 1 Mayıs ve sonuçları

1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı olaylar, 1 Mayıs'ın Türkiye tarihindeki yerini daha da önemli hale getirdi. Bu olaylar sonrasında, 1980 askeri darbesiyle 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Ancak bu yasaklar, işçi hakları ve sosyal adalet arayışının sembolü olarak 1 Mayıs'ın ruhunu yok edemedi.

1 Mayıs'ın yeniden resmi tatil olarak kabul edilmesi

Uzun yıllar süren yasaklar sonrası, 2009 yılında Türkiye'de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, işçi haklarına dair farkındalığı artıran önemli bir adım oldu. Bu gün, işçilerin haklarını ve taleplerini ifade etme özgürlüğünün bir ifadesi olarak, her yıl coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Buna göre, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak. Yani 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri sadece acil bölümlerinde hizmet verecekler.

1 Mayıs ve evrensel mesajı

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçilerin haklarını koruma ve sosyal adalet arayışını temsil eden önemli bir gün. Her yıl, bu özel gün vesilesiyle işçi sınıfının mücadelesi ve kazanımları hatırlanıyor. Emek ve dayanışma ruhu, bu özel günle birlikte tüm dünyada işçiler arasında güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu uyandırıyor. Bu bağlamda, 1 Mayıs'ın evrensel mesajı, eşitlik ve adalet arayışında bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir.