Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenen Geleneksel 17. Veteranlar Futbol Turnuvası’nın ayrıntıları ve başlama tarihi açıklandı. Futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği turnuva, 16 Mayıs'ta start alacak. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolun kardeşlik ve evrensellik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Başkan Cemalettin Metin'den açıklamalar

ASKF Başkanı Cemalettin Metin, turnuvaya dair düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Metin, turnuvanın amacının sporun evrensel değerlerini ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. "Bu yıl turnuvaya erken başlıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen turnuvalar hep centilmenlik ve kardeşlik içinde geçti. Bu yıl da aynı şekilde geçeceğini umuyoruz," dedi. 15 Mayıs'ta kura çekiminin yapılacağını ve ertesi gün turnuvanın başlayacağını duyurdu.

Anma ve saygı

Bu yılki turnuva, kısa süre önce aramızdan ayrılan ve amatör futbola büyük emek vermiş olan Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy'un anısına düzenleniyor. İki eski başkan ve futbolcu olan bu değerli isimler, turnuvanın da adını taşıyacak. Cemalettin Metin, Gökdemir ve Özsoy'u anarak, "Onların isimlerini turnuvaya vererek, hatıralarını yaşatıyoruz. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Turnuva beklentileri ve katılım şartları

Turnuva, veteran futbolcuların katılımına açık olacak ve şölen havasında geçmesi bekleniyor. Katılımcı takımların ve futbol severlerin büyük bir coşkuyla takip edeceği bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Katılım için son tarih olan 10 Mayıs'a kadar başvuruların tamamlanması gerektiğini hatırlatmak önemli.