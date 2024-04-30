Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenen Geleneksel 17. Veteranlar Futbol Turnuvası’nın ayrıntıları ve başlama tarihi açıklandı. Futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği turnuva, 16 Mayıs'ta start alacak. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolun kardeşlik ve evrensellik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.
Başkan Cemalettin Metin'den açıklamalar
ASKF Başkanı Cemalettin Metin, turnuvaya dair düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Metin, turnuvanın amacının sporun evrensel değerlerini ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. "Bu yıl turnuvaya erken başlıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen turnuvalar hep centilmenlik ve kardeşlik içinde geçti. Bu yıl da aynı şekilde geçeceğini umuyoruz," dedi. 15 Mayıs'ta kura çekiminin yapılacağını ve ertesi gün turnuvanın başlayacağını duyurdu.
Anma ve saygı
Bu yılki turnuva, kısa süre önce aramızdan ayrılan ve amatör futbola büyük emek vermiş olan Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy'un anısına düzenleniyor. İki eski başkan ve futbolcu olan bu değerli isimler, turnuvanın da adını taşıyacak. Cemalettin Metin, Gökdemir ve Özsoy'u anarak, "Onların isimlerini turnuvaya vererek, hatıralarını yaşatıyoruz. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.
Turnuva beklentileri ve katılım şartları
Turnuva, veteran futbolcuların katılımına açık olacak ve şölen havasında geçmesi bekleniyor. Katılımcı takımların ve futbol severlerin büyük bir coşkuyla takip edeceği bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Katılım için son tarih olan 10 Mayıs'a kadar başvuruların tamamlanması gerektiğini hatırlatmak önemli.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.