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Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Bolu’da Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenen 17. Veteranlar Futbol Turnuvası’nın başlama tarihi belli oldu. Son başvuru tarihi ve detaylar haberimizde!

Mustafa Aykan
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Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor mask
Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor
Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor
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Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenen Geleneksel 17. Veteranlar Futbol Turnuvası’nın ayrıntıları ve başlama tarihi açıklandı. Futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği turnuva, 16 Mayıs'ta start alacak. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolun kardeşlik ve evrensellik ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Başkan Cemalettin Metin'den açıklamalar

ASKF Başkanı Cemalettin Metin, turnuvaya dair düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Metin, turnuvanın amacının sporun evrensel değerlerini ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. "Bu yıl turnuvaya erken başlıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen turnuvalar hep centilmenlik ve kardeşlik içinde geçti. Bu yıl da aynı şekilde geçeceğini umuyoruz," dedi. 15 Mayıs'ta kura çekiminin yapılacağını ve ertesi gün turnuvanın başlayacağını duyurdu.

Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Anma ve saygı

Bu yılki turnuva, kısa süre önce aramızdan ayrılan ve amatör futbola büyük emek vermiş olan Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy'un anısına düzenleniyor. İki eski başkan ve futbolcu olan bu değerli isimler, turnuvanın da adını taşıyacak. Cemalettin Metin, Gökdemir ve Özsoy'u anarak, "Onların isimlerini turnuvaya vererek, hatıralarını yaşatıyoruz. Şimdiden tüm takımlara başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

Turnuva beklentileri ve katılım şartları

Turnuva, veteran futbolcuların katılımına açık olacak ve şölen havasında geçmesi bekleniyor. Katılımcı takımların ve futbol severlerin büyük bir coşkuyla takip edeceği bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Katılım için son tarih olan 10 Mayıs'a kadar başvuruların tamamlanması gerektiğini hatırlatmak önemli.

Bolu’da herkesin beklediği o turnuva başlıyor

  

# tarih, başkan

30 Nis 2024 - 15:55 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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