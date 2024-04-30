Altay’ın 16’lık yıldızı, Boluspor maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü attı

Altay'ın genç yeteneği Enes Öğrüce, Boluspor ile oynanan maçta kariyerinin ilk profesyonel golünü atarak futbol dünyasına adını duyurdu. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, sahada sergilediği etkili performansla gelecek vaat eden bir yıldız olarak öne çıkıyor.

Altay'ın genç yıldızı sahneye çıktı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden ve sezon sonunda TFF 2. Lig'e düşmeye hazırlanan Altay, genç oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Altay'da, Enes Öğrüce son haftaların parlayan yıldızı oldu. 2007 doğumlu orta saha oyuncusu, Boluspor maçında gösterdiği üstün performansla tüm gözleri üzerine çekti.

Enes Öğrüce'den kariyerinin ilk golü

Maçın ilk yarısında rakip kaleyi bulan şık bir vuruşla Altay'ı öne geçiren Enes, kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Bu gol, aynı zamanda maçın gidişatını belirleyen önemli bir an oldu. Ancak maç sonunda Altay, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Buna rağmen Enes'in attığı gol, hem takımını hem de taraftarları sevindirdi.

Geleceğin starı radarımızda

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen Enes Öğrüce, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Sahadaki olgunluğu ve futbol zekası, onu yakın geleceğin parlayan futbol yıldızları arasında gösteriyor. Altay'ın genç yeteneği, gelecek sezonlarda da adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Altay'ın kalan maçları

Altay, ligde kalan maçlarında Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maçlar, genç oyuncular için önemli bir tecrübe olacak ve gelecek sezonun kadrosu için önemli ipuçları verecek.