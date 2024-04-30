- Yaşam

İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

İbn-i Sina'nın doğal saç boyası formülüyle sağlıklı ve ekonomik bir alternatif! Ceviz kabuğu ve gelincik çiçeği ile evde kendi saç boyanızı yapın. İşte detaylar...

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül mask
İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül
İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

Günümüzde birçok kişi, beyaz saçların verdiği yaşlı görünümden kurtulmak ve daha genç bir haliyle kendini daha iyi hissetmek istiyor. Ancak piyasadaki saç boyaları hem kimyasal içerikleri hem de yüksek fiyatları ile dikkat çekiyor. Bu noktada, binlerce yıl öncesinden gelen doğal bir çözüm, İbn-i Sina'nın saç karartma formülü imdadınıza yetişebilir.

İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

Antik Çağların Saç Karartma Sırrı: Ceviz Kabuğu ve Gelincik Çiçeği

İbn-i Sina, saçları doğal yollarla siyahlaştırmanın yolunu gösteriyor. Tavsiye ettiği yöntemde öne çıkan malzemelerden biri ceviz kabuğu. Ceviz kabuğu, içerdiği doğal boyalar sayesinde saçı siyahlaştırma özelliğine sahip. İbn-i Sina bu kabukları, gelincik çiçeğiyle birleştirerek muhteşem bir saç boyası reçetesi sunuyor.İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

Gelincik Çiçeğinin Mucizevi Etkileri

Gelincik çiçeği, Mayıs-Ağustos ayları arasında kırmızı çiçekler açan, birçok bölgede kendiliğinden yetişen bir bitki. İbn-i Sina'ya göre gelincik, ceviz kabuğu ile bir araya geldiğinde saçlara simsiyah bir renk kazandırıyor. Ayrıca gelincik çiçeği; temizleyici, çözücü etkileri, ödemlere iyi gelmesi, çıban ve yaraların iyileşmesini hızlandırması gibi faydalarıyla da biliniyor.İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

Neden Doğal Saç Boyası Tercih Etmelisiniz?

Kimyasal saç boyalarının zararları artık birçok kişi tarafından biliniyor. Saç derisine ve genel sağlığa olumsuz etkileri olan bu ürünler yerine, İbn-i Sina'nın doğal ve sağlıklı alternatifleri, hem cebinizi koruyacak hem de sağlığınıza katkı sağlayacak.İbn-i Sina'nın formülü ile saç boyama hem ucuz hem de doğal işte o formül

Eğer siz de kimyasal içermeyen, ekonomik ve sağlıklı bir saç boyası arayışındaysanız, İbn-i Sina'nın antik dönemden gelen doğal saç boyası formülünü deneyebilirsiniz. Hem gelincik çiçeği hem de ceviz kabuğunun birleşiminden elde edeceğiniz bu doğal boyayla, saçlarınızı güvenle ve sağlıklı bir şekilde siyaha dönüştürebilirsiniz.

30 Nis 2024 - 16:39 - Yaşam

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL