Bolu’nun ve Türkiye’nin Trampolin Cimnastikteki altın çocuğu Sinan Cankurt hedef büyüttü

Trampolin cimnastiğinde Avrupa gençler kategorisinde Türkiye’ye tarihi bir altın madalya kazandıran Sinan Cankurt, geleceğe dair hedeflerini büyüttü. Avrupa’nın zirvesinden sonra şimdi de dünya ve olimpiyat arenasında üst sıraları hedefleyen genç sporcu, başarı yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

Avrupa’dan sonra sıra dünyada

Portekiz’in Guimaraes şehrinde 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda 53.740 puanla genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanan 14 yaşındaki Cankurt, bu başarısıyla hem kariyerindeki hem de Türkiye gençler tarihindeki ilkleri gerçekleştirdi. Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’ndeki spor salonundan dünya sahnesine uzanan başarı öyküsünde, genç sporcu 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları’nda da altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Disiplin ve başarı bir arada

Cimnastiğe ilkokul yıllarında başlayan Cankurt, hayatındaki büyük değişimi bu sporla yaşadığını belirtiyor. Spor disiplininin eğitim hayatına da olumlu yansıdığını vurgulayan genç sporcu, başarısının sırrını disipline ve sürekli çalışmaya bağlıyor. Sporla iç içe geçen çocukluk yıllarını, arkadaşları dışarıda oyun oynarken kendisinin antrenman yaptığı günlerle tanımlıyor. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da hiçbir zaman pes etmeyen Cankurt, elde ettiği başarıların her zorluğu göğüslemeye değer olduğunu ifade ediyor.

Olimpiyat hayali

Sinan Cankurt, dünya arenasında bireysel başarılarının yanı sıra senkronize dalında da zirveyi hedefliyor. Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları için büyük hayaller kuran genç sporcu, Türkiye’yi trampolinde olimpiyatlarda temsil edecek ilk sporcu olmayı ve olimpiyatlarda madalya kazanmayı amaçlıyor.

Spora davet ve başarının sırrı

Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Cankurt, herkese spor yapmanın faydalarını anlatıyor ve disiplinli bir şekilde devam edilmesi durumunda başarının hayal olmadığını vurguluyor. Spor sayesinde disiplinli bir hayat süren ve etrafında güzel bir çevre oluşturan Cankurt, başarıya giden yolda azmin ve inancın kritik önem taşıdığını belirtiyor.