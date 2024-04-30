Uzmanlar alarmda Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın bu kez çok sert geliyor!

Batı Karadeniz bölgesi, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü yoğun sağanak yağışlara hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Gece yarısından itibaren başlayacak olan yağışlar, bölge genelinde etkili olacak.

Yoğun yağışların beklendiği saatler

Meteoroloji'nin raporuna göre, sağanak yağışlar özellikle Bolu ve Düzce çevrelerinde gece saatlerinden itibaren başlayacak. Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinde ise sabah saatlerinden itibaren yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bu süre zarfında, saatte 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Olası tehlikeler ve alınması gereken tedbirler

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu durumlar, can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlikeler oluşturabilir. Yetkililer, vatandaşların bu tür durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, özellikle açık alanlarda bulunmamalarını ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor.

Uyarıların ve önlemlerin önemi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verdiği bu tür uyarılar, bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük önem taşıyor. Özellikle yaşanabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı bireysel önlemler almak, zararın önlenmesinde kritik bir rol oynayabilir. Vatandaşların, resmi duyuruları takip etmeleri ve gerekli hazırlıkları yapmaları büyük önem arz ediyor.

Sel öncesi hasarı azaltmak için neler yapılmalı?

1-Bodrum pencerelerinin çevresine ve zemin seviyesindeki kapıların alt kısımlarına hava koşullarına dayanıklı koruyucu macun sürmek önemli. Bu, suyun binaya zarar verme olasılığını azaltır.

2-Drenaj sistemleri, yağmur sularını binadan uzaklaştırmak için önemlidir. Bu nedenle iniş borularının konumu dikkatlice belirlenmeli ve yeterli mesafe sağlanmalı.

3-Bodrum kat giderlerine karter pompası ve ters akış valfleri takılmalı. Bu, sel sırasında suyun bodrum katlara girmesini engeller.

4-Önemli belgeler bodrumda saklanmamalı, daha yüksek bir noktada korunmalıdır.

5-Sel tahmini yapıldığında dış gaz vanası kapatılmalıdır.

6-Elektrikli veya gazlı ısıtma sistemlerini korumak için özel önlemler alınmalı ve gerekirse tedarikçilerden bilgi alınmalıdır.

7-Elektrik kesicisi kullanılırken dikkatli olunmalı ve panelden uzak bir noktadan kontrol edilmelidir.

Bu önlemler, sel öncesi hasarı en aza indirmeye yardımcı olabilir ve güvenliğinizi sağlayabilir.