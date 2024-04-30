‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ne karşı anket düzenlendi…

Eğitim İş Sendikası, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaştığını savunan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ideolojik eğitimi teşvik ettiğini ve eleştirel düşünmeyi körelttiğini belirtiyor. Sendikanın Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, halka açık çağrı yaparak bu modeli geri çekme ve geniş kapsamlı tartışma başlatma çağrısı yaptı.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne büyüyen tepkiler

Eğitim İş Sendikası, son dönemde Türkiye'nin eğitim alanında getirmeyi planladığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı çıkmak için geniş çaplı bir kampanya başlattı. Sendika bu modelin, laik ve bilimsel eğitim ilkelerinden uzaklaşarak, ideolojik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini savunuyor. Bu durum, eğitimde kalitenin düşmesi, bilimsellikten uzaklaşma ve laiklikten kopma gibi ciddi riskler taşıyor.

Maarif Modeli

Eğitim İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, modelin bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak ideolojik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini belirtiyor. Korkmaz, bu durumun Türkiye'nin laik eğitim yapısını temelden sarsabileceğini ve farklı inanç gruplarına mensup öğrenciler arasında ayrımcılığı artırabileceğini vurguluyor.

Eğitimde Bilimsellikten Uzaklaşma Tehlikesi

Model, evrim teorisi gibi modern bilimin temel prensiplerini göz ardı ederek, hurafe ve ideolojiye dayalı bir eğitim sistemini öneriyor. Sendika, müfredat değişikliğinin yeterli bilimsel tespit ve değerlendirmelere dayanmadan, aceleyle yapıldığını ve bu yüzden bilimsel temellere sahip olmadığını eleştiriyor.

Eleştirel düşünme yetilerinin zayıflaması

Korkmaz, Maarif Modeli'nin eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini körelten bir eğitim anlayışını desteklediğini ifade ediyor. Taslağın öğrencileri ezberci ve tek tip düşünme yönünde teşvik ettiğini, bu durumun genç bireylerin bağımsız düşünme yetilerini zayıflatacağını belirtiyor.

Kampanya ve toplumsal tepkiler

Sendika, bu modelin geri çekilmesi için bir anket düzenleyerek halkın bu taslak hakkında görüş bildirmesini istiyor. "Müfredatlar, eğitimin anayasasıdır!" sloganıyla yürütülen kampanya, eğitimdeki bu radikal değişikliklere karşı geniş çaplı bir bilinç ve tepki oluşturmayı amaçlıyor.

Eğitim İş Sendikası ve destekçileri, eğitim sisteminin bilimsel, laik ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir yapıya kavuşması gerektiğini savunuyor. Sendika, eğitimdeki bu değişikliklere karşı çıkmak ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek üzere toplumu mobilize etmeye çalışıyor.

Ankete katılmak isteyenler aşağıdaki linkten erişim sağlayabilir

https://www.change.org/p/laik-ve-bilimsel-e%C4%9Fitimi-atat%C3%BCrk-%C3%BC-ve-cumhuriyeti-yok-sayan-e%C4%9Fitim-program%C4%B1na-hay%C4%B1r?recruiter=91804121&recruited_by_id=de0b8660-3564-4054-9bdb-bdec870f1e0e&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_490035370_tr-TR%3A0