Bolu vefat edenler.. 01 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

LÜTFİ GÜLDEREN
Çaygökpınar köyü halkından;
Cenazesi bugün Çaygökpınar köyü camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MELEK BASKIN
Gölyüzü mahallesi halkından Mehmet BASKIN’ın eşi, Mustafa, Murat ve Fatma BASKIN’ın anneleri;
Cenazesi bugün Çeleçobankaya köyü Kayserler mahalle camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.