Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi destekli Düzce Müzik Festivali'ne büyük ilgi

Genç Yetenekler Sahne Alıyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin katkılarıyla düzenlenen Düzce Görsel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali, amatör müzisyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Festival, genç yeteneklerin akademik bir ortamda yeteneklerini sergilemelerini sağlayarak sanat eğitimini destekliyor.

Sanatın Kalbi Düzce’de Atıyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festival, Düzce dışından da yoğun ilgi görüyor. Rekor sayıda başvuru alındı; 190 genç yetenek, piyano, keman, flüt, gitar gibi çeşitli enstrümanlarla sahne alacak. Ayrıca, üç orkestra ve iki koro da konserlerini sunacak.

Akademik Danışmanlık ile Sanat Destekleniyor

Festival, Bolu Abant İzzet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece'nin önderliğinde, sanat farkındalığını artırmak amacıyla tüm şehre yayılacak. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ve diğer akademisyenlerin danışmanlıklarıyla hazırlanan festival, genç sanatçıları destekleyerek bölgesel sanatın gelişimine katkı sağlıyor.

Eğitim ve Sanat El Ele

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal, festival kapsamında yerel okulları ziyaret ederek öğrencilere canlı müzik dinletileri sunacaklarını belirtti. Bu ziyaretlerle öğrenciler, belki de ilk kez bir viyolonsel dinleme ve çeşitli enstrümanların uyumunu deneyimleme fırsatı bulacak.

Değerli Sanatçılar Düzce’de

Festival, Türkiye’nin değerli sanatçılarını ağırlayacak. 3 Mayıs'ta başlayacak olan festivalin açılış konserinde ünlü Keman Sanatçısı Cihat Aşkın sahne alacak. Festival, 5 Mayıs'a kadar devam edecek ve Hande Dalkılıç gibi isimlerle kapanış yapacak.