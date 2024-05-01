Turkcell'den 30. yıl dönümüne özel büyük kampanya: GB, SMS ve dakikalar iki katına çıkıyor!

30. yılında büyük sürpriz paketler ikiye katlanıyor!

Turkcell, kuruluşunun 30. yıl dönümü şerefine başlattığı "Muhteşem Mayıs" kampanyasıyla kullanıcılarını sevindiriyor. Mayıs ayı boyunca geçerli olacak bu özel kampanya kapsamında, hem mevcut hem de yeni Turkcell müşterilerinin mobil paketlerindeki GB, SMS ve dakikalar ikiye katlanacak.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Turkcell kullanıcıları, kampanyadan faydalanmak için Turkcell Hediye Havuzu uygulamasını kullanabilir, Turkcell İletişim Merkezleri'ni ziyaret edebilir, müşteri hizmetlerini arayabilir ya da 2200 numarasına '30. YIL' yazıp SMS göndererek katılım talebinde bulunabilir. Katılım sonrasında kullanıcılara sonuçlar SMS yoluyla bildirilecek. Bu kampanya, Turkcell müşterilerine dijital dünyayı daha özgürce keşfetme fırsatı sunarken, sevdikleriyle daha uzun süre iletişim kurma ve dijital platformlarda daha fazla zaman geçirme imkanı tanıyor.

Yıl Boyunca Devam Edecek Sürprizler

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kampanya ile ilgili olarak, "30 yıldır müşterilerimize en iyi hizmeti sunma ve hayatlarını kolaylaştırma misyonuyla hareket ediyoruz. Bu önemli dönüm noktasını, müşterilerimize değer verdiğimizi göstermek ve onları mutlu etmek adına GB, SMS ve dakikalarını ikiye katlayarak kutlamak istedik. Bu kampanya, 30. yıl kutlamalarımız kapsamında sunacağımız pek çok avantaj ve yeniliğin sadece başlangıcı." dedi. Koç ayrıca, "Turkcell olarak başlattığımız 'İnsan İçin Teknoloji' vizyonuyla Türkiye’de iletişim ve teknolojide yeni bir çağ açtık. 30. yılımızda da uçtan uca teknoloji sağlayıcısı olarak pozisyonumuzu pekiştirerek toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimimize katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müşterilere Daha Fazla Avantaj Sunulacak

Turkcell'in 30. yıl kutlamaları boyunca müşterilere sunulacak olan diğer kampanyalar ve yenilikler de büyük bir merakla bekleniyor. Şirket, teknoloji ve iletişim alanında öncü bir rol üstlenmeye devam ederken, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek pek çok farklı kampanyayı hayata geçirmeyi planlıyor. Bu özel yıl, Turkcell müşterileri için unutulmaz avantajlar ve fırsatlarla dolu olacak.