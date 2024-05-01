Ücretsiz Off-Road festivali unutulmaz anlar yaşatacak!

Düzce'de Heyecan Dolu Off-Road Festivali

Düzce, hafta sonu gerçekleşecek olan Off-Road festivaliyle adrenalin dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 10. yılını kutlayan Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından Gümüşova'da düzenlenecek olan bu festival, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'nin destekleriyle ücretsiz olarak yapılacak. Etkinlik, nefes kesen yarışlar ve çeşitli konserlerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Üç Gün Sürecek Adrenalin Fırtınası

Festival, Cuma gününden başlayarak üç gün sürecek. Etkinlik alanında kamp yapma imkanı da sunulacak. Yüzlerce off-road tutkununun katılacağı festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 100'e yakın pilot, ekstrem ve süre parkurlarında kıyasıya mücadele edecek. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Konya, Antalya, İzmir gibi birçok şehirden katılımcılar, becerilerini sergilemek için Gümüşova'ya akın edecek.

Müzik ve Eğlence Rüzgarı

Spor ve adrenalinin yanı sıra festival, müzik severlere de hitap edecek. Serdar Gül, Ersin Yiğit ve Dj Uğur'un sahne alacağı konserlerle, festival coşkusu katlanacak. Gümüşova Kıyıköy Kavlışan Mevkiinde gerçekleştirilecek olan yarışlar, sanat ve eğlence ile zenginleştirilmiş bir hafta sonu vaat ediyor.

Katılım Bilgileri ve İletişim

Festival tamamen ücretsiz olup, tüm katılımcılar için açık bir davetiye niteliğinde. Düzce ve çevre illerden gelen ziyaretçiler için Gümüşova, bir kez daha unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır. Daha fazla bilgi ve detaylar için Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarından güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Bu festival, off-road tutkunlarını bir araya getirerek, spor ve müzik dolu bir hafta sonu sunuyor. Hem yarışları izlemek hem de eğlenceli konserlerde yer almak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat!