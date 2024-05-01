Makedonyalı öğrencilerle uluslararası kardeşlik ve kültür buluşması

Tarihi Safranbolu, Uluslararası Misafirlerini Ağırladı

Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinden gelen Tefeyyüz Okulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan incisi Safranbolu'yu ziyaret etti. Safranbolu Kanuni Ortaokulu ile kardeş okul olan Tefeyyüz Okulları, bu anlamlı günü birlikte kutlama fırsatı buldu.

Kültürel Miras Turu ve Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Safranbolu gezisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Kanuni Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından organize edildi. Öğrencilere rehber eşliğinde Tarihi Çarşı gezdirildi ve böylece Safranbolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı. Ziyaretçilere yönelik olarak düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle misafir öğrenciler hem eğlenceli zamanlar geçirdi hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Öğrenci ve Eğitim Yöneticilerinin Katılımıyla Özel Bir Karşılama

Etkinliklere Safranbolu İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu ve Şube Müdürü İhsan Parlak gibi eğitim yöneticileri de katıldı. Tefeyyüz Okulları Müdürü Salaydin Zekir ve beraberindeki öğrenci grubu, Safranbolu Kanuni Ortaokulu’nu ziyaret etti, burada karşılıklı olarak hediyeleşme töreni gerçekleşti.

Miras ve Kardeşlik Vurgusuyla Son Bulan Ziyaret

Ziyaretin sonunda Makedonyalı öğrencilere, Türkiye’de geçirdikleri zamanı anımsatacak hediyeler takdim edildi. Bu özel gün, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel köprüleri güçlendirme adına önemli bir adım oldu ve gelecekteki kardeş okul etkinlikleri için sağlam bir temel atıldı.