Makedonyalı öğrencilerle uluslararası kardeşlik ve kültür buluşması

Tarihi Safranbolu, Uluslararası Misafirlerini Ağırladı
Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrinden gelen Tefeyyüz Okulları öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan incisi Safranbolu'yu ziyaret etti. Safranbolu Kanuni Ortaokulu ile kardeş okul olan Tefeyyüz Okulları, bu anlamlı günü birlikte kutlama fırsatı buldu.
Kültürel Miras Turu ve Etkinliklerle Dolu Bir Gün
Safranbolu gezisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Safranbolu Kanuni Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından organize edildi. Öğrencilere rehber eşliğinde Tarihi Çarşı gezdirildi ve böylece Safranbolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı. Ziyaretçilere yönelik olarak düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle misafir öğrenciler hem eğlenceli zamanlar geçirdi hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı.
Öğrenci ve Eğitim Yöneticilerinin Katılımıyla Özel Bir Karşılama
Etkinliklere Safranbolu İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu ve Şube Müdürü İhsan Parlak gibi eğitim yöneticileri de katıldı. Tefeyyüz Okulları Müdürü Salaydin Zekir ve beraberindeki öğrenci grubu, Safranbolu Kanuni Ortaokulu’nu ziyaret etti, burada karşılıklı olarak hediyeleşme töreni gerçekleşti.
Miras ve Kardeşlik Vurgusuyla Son Bulan Ziyaret
Ziyaretin sonunda Makedonyalı öğrencilere, Türkiye’de geçirdikleri zamanı anımsatacak hediyeler takdim edildi. Bu özel gün, iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel köprüleri güçlendirme adına önemli bir adım oldu ve gelecekteki kardeş okul etkinlikleri için sağlam bir temel atıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.