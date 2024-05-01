Gelecek nesillere doğal miras! Ormanlara ilgi artıyor

Karabük'ün doğal güzelliklerle dolu Yenice ilçesi, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu değerli ekosistem, orman yetiştirme (silvikültür) eğitimleriyle korunuyor. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitimler, ormanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.
Silvikültür Eğitimleri Başladı: Ormanların Sağlığı Eğitimle Güvende
Eğitim tatbikatına Yenice Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu katılım gösterdi. Bayraktaroğlu, silvikültür bakımlarının ormanların sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ormanları sağlıklı tutmanın, insan yaşamı için de büyük önem arz ettiğini belirtti.
Sağlıklı Ormanlar İçin Yoğun Çaba
Bayraktaroğlu'nun ifadesine göre, güçlü bir teknik ekip ormanların geleceğini şekillendiriyor. Genç ormanların bakımı ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, sıklık bakımı ve ilk aralama gibi yöntemlerle yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasında ağaç türlerinin biyolojik ve ekolojik ihtiyaçları gözetiliyor.
Ekosistem Yönetimi ve Yabanıl Meyveli Ağaçlar
Eğitim, orman mühendisliğinin bir ekosistem yöneticiliği olduğu bilinciyle gerçekleştiriliyor. Yabanıl meyveli ağaç türlerinin korunması ve bunlardan beslenen hayvanların desteklenmesi öncelikler arasında. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da hiçbir taviz verilmiyor.
Uygulamalı Eğitimlerle Teoriden Pratiğe
Eğitimlerde toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı gibi temel silvikültür konuları üzerine teorik bilgiler verildi. Ardından tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları gibi uygulamalı faaliyetler yapıldı. Bu faaliyetler, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve bakımı konusunda katılımcılara derinlemesine bilgi sağladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.