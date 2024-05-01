Gelecek nesillere doğal miras! Ormanlara ilgi artıyor

Karabük'ün doğal güzelliklerle dolu Yenice ilçesi, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu değerli ekosistem, orman yetiştirme (silvikültür) eğitimleriyle korunuyor. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitimler, ormanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Silvikültür Eğitimleri Başladı: Ormanların Sağlığı Eğitimle Güvende

Eğitim tatbikatına Yenice Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu katılım gösterdi. Bayraktaroğlu, silvikültür bakımlarının ormanların sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ormanları sağlıklı tutmanın, insan yaşamı için de büyük önem arz ettiğini belirtti.

Sağlıklı Ormanlar İçin Yoğun Çaba

Bayraktaroğlu'nun ifadesine göre, güçlü bir teknik ekip ormanların geleceğini şekillendiriyor. Genç ormanların bakımı ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, sıklık bakımı ve ilk aralama gibi yöntemlerle yürütülüyor. Bu çalışmalar sırasında ağaç türlerinin biyolojik ve ekolojik ihtiyaçları gözetiliyor.

Ekosistem Yönetimi ve Yabanıl Meyveli Ağaçlar

Eğitim, orman mühendisliğinin bir ekosistem yöneticiliği olduğu bilinciyle gerçekleştiriliyor. Yabanıl meyveli ağaç türlerinin korunması ve bunlardan beslenen hayvanların desteklenmesi öncelikler arasında. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da hiçbir taviz verilmiyor.

Uygulamalı Eğitimlerle Teoriden Pratiğe

Eğitimlerde toprak işleme, toprak profilleri, kozalak sayımı gibi temel silvikültür konuları üzerine teorik bilgiler verildi. Ardından tabii gençleştirme, ışık ve boşaltma kesimleri, meşcere bakımları gibi uygulamalı faaliyetler yapıldı. Bu faaliyetler, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve bakımı konusunda katılımcılara derinlemesine bilgi sağladı.