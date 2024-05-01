Bolu Belediyesi, Sağlık Mahallesi'ne modern Hizmet ve Ödeme Noktası kazandırdı

Bolu'nun kalbine yeni bir Hizmet Merkezi

Bolu Belediyesi, 30 Nisan 2024 tarihinde, şehrin en kalabalık mahallelerinden biri olan Sağlık Mahallesi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir Hizmet ve Ödeme Noktası açtı. Kapalı Semt Pazarı'nın yanında konumlanan bu merkez, belediye hizmetlerine kolay ve hızlı erişim sağlayarak, bölge sakinlerinin belediyeye olan bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Geniş kapsamlı hizmetlerin yeni adresi

Yeni Hizmet ve Ödeme Noktası, modern tasarımıyla dikkat çeken iki katlı bir binada hizmet veriyor. Hafta içi her gün sabah 08:30'dan öğleden sonra 17:30'a kadar açık olan merkezde, vatandaşlar emlak ve çevre temizlik vergileri, su faturası ödemeleri gibi işlemleri rahatlıkla yapabilmekte. Ayrıca, emlak sicil, tahakkuk işlemleri ve belediyeye yönelik dilekçe verme gibi hizmetler de burada sunuluyor.

Mahalle sakinleri memnun

Sağlık Mahallesi sakinleri, hizmet ve ödeme noktasının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Mahallelinin yoğun nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir hizmet noktasının varlığı, günlük işlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Özellikle yaşlı ve çalışan nüfus için büyük bir kolaylık sağlayan bu merkez, belediye hizmetlerini mahallelinin ayağına getiriyor.

Müşteri memnuniyetinde çıta yüksek

Hizmet ve ödeme noktası, sunduğu hizmetlerin yanı sıra ikramları ve personelin tutumuyla da dikkat çekiyor. Vatandaşlar, personelin ilgi ve alakasından memnun kaldıklarını belirterek, böyle bir hizmetin mahallelerinde olmasından ötürü mutluluk duyduklarını ifade ediyorlar. Belediyenin bu yaklaşımı, vatandaşlarla olan ilişkilerini güçlendiriyor ve hizmet kalitesini artırıyor.

Belediyenin vatandaş odaklı yaklaşımı

Bu yeni hizmet noktası, Bolu Belediyesi'nin vatandaş odaklı politikalarının bir yansıması olarak ön plana çıkıyor. Sağlık Mahallesi gibi yoğun nüfuslu bölgelerde, merkezi noktalara hizmet merkezlerinin kurulması, vatandaşların zamanından ve enerjisinden tasarruf etmelerini sağlıyor. Bu sayede, belediye hizmetlerine erişim daha adil ve etkin bir şekilde gerçekleşiyor.

Bolu Belediyesi'nin Sağlık Mahallesi'ne açtığı Hizmet ve Ödeme Noktası, yerel yönetimlerin vatandaşların ihtiyaçlarına nasıl duyarlı olabileceğini gösteren mükemmel bir örnektir. Hizmet noktası, mahalle sakinlerinin belediye hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasına yardımcı oluyor ve böylece Bolu Belediyesi ile vatandaşlar arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor.