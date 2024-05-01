Almanya, İspanya ve İtalya'dan Türkiye'ye vize açıklaması

Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçiliklerinden vize politikalarında netlik

Türkiye'deki Almanya, İspanya ve İtalya büyükelçilikleri, vize politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını resmi olarak açıkladı. Sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarındaki spekülasyonlara rağmen, bu ülkelerin Türkiye temsilcilikleri vize işlemlerindeki sürekliliği vurguladılar. Özellikle Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, vize başvurularında kullanılan sistemin mart ayından bu yana aktif olduğunu ve herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

Almanya

Almanya'nın Türkiye büyükelçilikleri ve konsoloslukları, vize başvurularının alınan randevu sayısını aştığını, bu durumun bazı vize türlerinde bekleme sürelerinin uzamasına neden olduğunu açıkladı. Bununla birlikte, Almanya vize hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulamaya konulan yeni randevu sistemine göre işlemlerin sürdürüldüğünü duyurdu.

İspanya

İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini ve konsolosluğun her gün yeni vizeler verdiğini açıkladı. Mayıs ayında randevuların dolmasıyla birlikte, Haziran ayı için yeni randevu tarihlerinin yakında açılacağı bilgisi verildi.

İtalya

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, vize taleplerinde bir duraksama olmadığını, sürecin yoğunlukla devam ettiğini belirtti. Randevu kontenjanlarının hızla dolduğunu, ancak sistemin kesintisiz işlediğini vurgulayan İtalya, Türk vatandaşlarına yönelik vize başvurularının devam ettiğini ifade etti.

Yanlış Anlaşılmaların Düzeltimesi ve Doğru Bilgilendirme

Çeşitli medya organlarında yer alan Türk vatandaşlarına yönelik vize başvurularının durdurulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, büyükelçilikler tarafından doğrulanmıştır. Vize işlemlerinde yoğunluklar yaşansa da, ilgili büyükelçilikler randevu tarihlerini ileri bir tarihe sarkıtabilmekte ve bu sorunun üstesinden gelmek için çeşitli çözümler üretmektedirler.

Haziran Ayına özel vize randevuları ve planlamalar

Haziran ayı için vize randevularının yakında açılacağını duyuran büyükelçilik kaynakları, sürecin normal işleyişinin devam ettiğini ve herhangi bir kapatılma durumunun söz konusu olmadığını tekrarladı.