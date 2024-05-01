Boluspor’un "nöbetçi golcü"sü Naby Oulare

Boluspor'un genç yeteneği Naby Youssouf Oulare, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Altay maçında önemli bir performans sergileyerek bu sezonki 5. golünü kaydetti. Oulare, kritik bir anda attığı bu golle takımının 3-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Oulare'den kritik gol

Altay ile Boluspor arasında gerçekleşen mücadelenin 67. dakikasında, ceza sahası içinde yaşanan karambolden sonra topu önünde bulan Naby Oulare, hızlı bir reaksiyon göstererek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Rakip defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek takımının ikinci golü oldu.

Sezon boyunca istikrarlı bir artış

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Oulare, toplamda 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek, hem savunmada hem de hücumda takımına değerli katkılarda bulunuyor. Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Erzurumspor ve son olarak Altay ile oynanan maçlarda gol sevinci yaşayan genç oyuncu, takımının gol yollarındaki en etkili silahlarından biri haline geldi.

Naby Oulare'nin göz dolduran performansı

Sezon boyunca sahada kaldığı 90 dakikalık süre zarfında gösterdiği performansla Boluspor'un en dikkat çeken oyuncularından biri olan Oulare, takımının savunma görevlerinde de aktif rol alıyor. Genç futbolcunun bu sezonki başarısı, onun çok yönlü yeteneklerini ve futbol zekasını gözler önüne seriyor.

Boluspor'un önümüzdeki maçlar için beklentileri

Boluspor, Naby Oulare'nin de katkılarıyla ligin bitimine doğru puan cetvelindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Genç yıldızın formda kalması, takımın kalan maçlarındaki performansı için kritik öneme sahip olacak.