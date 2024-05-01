Boluspor’un "nöbetçi golcü"sü Naby Oulare

Boluspor'un genç yeteneği Naby Youssouf Oulare, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Altay maçında önemli bir performans sergileyerek bu sezonki 5. golünü kaydetti. Oulare, kritik bir anda attığı bu golle takımının 3-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.
Oulare'den kritik gol
Altay ile Boluspor arasında gerçekleşen mücadelenin 67. dakikasında, ceza sahası içinde yaşanan karambolden sonra topu önünde bulan Naby Oulare, hızlı bir reaksiyon göstererek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Rakip defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek takımının ikinci golü oldu.
Sezon boyunca istikrarlı bir artış
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Oulare, toplamda 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek, hem savunmada hem de hücumda takımına değerli katkılarda bulunuyor. Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Erzurumspor ve son olarak Altay ile oynanan maçlarda gol sevinci yaşayan genç oyuncu, takımının gol yollarındaki en etkili silahlarından biri haline geldi.
Naby Oulare'nin göz dolduran performansı
Sezon boyunca sahada kaldığı 90 dakikalık süre zarfında gösterdiği performansla Boluspor'un en dikkat çeken oyuncularından biri olan Oulare, takımının savunma görevlerinde de aktif rol alıyor. Genç futbolcunun bu sezonki başarısı, onun çok yönlü yeteneklerini ve futbol zekasını gözler önüne seriyor.
Boluspor'un önümüzdeki maçlar için beklentileri
Boluspor, Naby Oulare'nin de katkılarıyla ligin bitimine doğru puan cetvelindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Genç yıldızın formda kalması, takımın kalan maçlarındaki performansı için kritik öneme sahip olacak.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.