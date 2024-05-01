Boluspor’da Daniel Avramovski, bu sezon gol sayısını 7'ye çıkardı

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 32. haftasında Boluspor, kritik bir karşılaşmada Altay ile mücadele etti. Maç, Boluspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve bu zaferde önemli bir rol oynayan isim Daniel Avramovski oldu. Makedonyalı futbolcu, bu sezonki performansını zirveye taşıyan 7. golünü bu maçta kaydetti ve takımının galibiyetinde kritik bir rol oynadı.

Avramovski'den maçın golleri

Karşılaşmanın 54. dakikasında sahne alan Avramovski, Jefferson'un savunma arkasına gönderdiği pasla buluşarak kaleci Mustafa'yı çalımladı ve topu ağlara gönderdi. Maçın sonlarına doğru, 90. dakikada ise Boluspor'un geliştirdiği kontratakta Tunahan Çiçek'in pasını alan Avramovski, şık bir vuruşla skoru 3-1'e taşıdı.

Sezonun en iyi performanslarından

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Adanaspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Bodrum FK, Gençlerbirliği ve Altay ile oynanan maçlarda gol sevinci yaşayan Avramovski, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Boluspor forması altında 15 maçta 7 gol atma başarısı gösteren Makedon yıldız, bu başarısıyla takımının da en değerli oyuncuları arasında yer alıyor.

Kritik maçta Avramovski etkisi

Boluspor'un Makedon yıldızı Daniel Avramovski, Altay karşısında gösterdiği başarılı performansla maçın adamı oldu. Sahada kaldığı 90 dakika boyunca etkili bir oyun sergileyen Avramovski, maçın önemli anlarında takımına liderlik etti. Gol yeteneği ve sahadaki dinamizmi ile ön plana çıkan futbolcu, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Boluspor'un ligdeki yolculuğu

Boluspor, 1. Lig'de mücadele ettiği bu sezonda Daniel Avramovski'nin skorer performanslarıyla dikkat çeken bir grafik sergiliyor. Takım, genel olarak sergilediği istikrarlı performans ve sahadaki disiplini ile taraftarlarını memnun etmeye devam ediyor. Özellikle Avramovski'nin bu sezonki çıkışı, Boluspor'un üst sıralarda yer almasında önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.