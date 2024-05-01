Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!

Annelik ve Kariyer Arasında Denge

Aslı Enver, Levent'teki bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken, annelik sürecinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Oyuncu, "Çok iyiyim, her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi ve ekledi: "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim."

Setlere Dönüş Hazırlığı

Ekrana dönüş hazırlığı yapan Enver, "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, diğer çalışan anneler gibi kızıyla birlikte setlere giderek hem annelik hem de oyunculuk rollerini bir arada yürüteceğini belirtti.

Mutluluk Dolu Anlar

Aslı Enver, yoğun çalışma dönemlerinin ardından şimdi bu özel zamanı kızıyla değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. "Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" diyerek duygularını paylaştı.

Ekranlara Ne Zaman Dönecek?

Aslı Enver'in hayranları, ünlü oyuncunun ekrana ne zaman döneceğini merakla bekliyor. Enver, doğru projeyi bulduğunda kızı Elay'la birlikte setlere döneceğini ve annelikle kariyerini birleştireceğini vurguladı.