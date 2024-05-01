01 May 2024 - 14:42- Olay Entrika G:

Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile geçtiğimiz sene kasım ayında evlenmiş ve bu yılın Temmuz ayında kızları Elay'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Aslı Enver, anne olduktan sonra ilk defa katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi ve ekrana dönüş sinyalleri verdi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali! mask
Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!
Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Annelik ve Kariyer Arasında Denge

Aslı Enver, Levent'teki bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken, annelik sürecinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı. Oyuncu, "Çok iyiyim, her şey yolunda ve keyifli geçiyor" dedi ve ekledi: "Güzel gidiyor. Çok güzel bir dönemdeyim. Bütün zamanımı Elay'a ayırıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatım kökünden değişti. Çünkü çok aktif çalışan biriydim."

Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!

Setlere Dönüş Hazırlığı

Ekrana dönüş hazırlığı yapan Enver, "10 ay oldu. Ufak ufak mini minik bir şeyler okuyorum. Doğru zaman doğru proje olduğunda döneceğim" ifadelerini kullandı. Ayrıca, diğer çalışan anneler gibi kızıyla birlikte setlere giderek hem annelik hem de oyunculuk rollerini bir arada yürüteceğini belirtti.Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!

Mutluluk Dolu Anlar

Aslı Enver, yoğun çalışma dönemlerinin ardından şimdi bu özel zamanı kızıyla değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. "Şu anda o yıllarca çalışmanın kaymağını yiyorum diyebilirim. Çünkü bu 1-2 sene çok kıymetli. O yüzden de her anını kızımla geçirmek beni çok mutlu ediyor" diyerek duygularını paylaştı.Yeni anne Aslı Enver'den heyecanlandıran ekrana dönüş sinyali!

Ekranlara Ne Zaman Dönecek?

Aslı Enver'in hayranları, ünlü oyuncunun ekrana ne zaman döneceğini merakla bekliyor. Enver, doğru projeyi bulduğunda kızı Elay'la birlikte setlere döneceğini ve annelikle kariyerini birleştireceğini vurguladı.

01 May 2024 - 14:42 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL