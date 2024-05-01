Boluspor, Trendyol 1.Lig’de 14. galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig’in 32. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Boluspor, kendi evinde Altay'ı ağırladı ve sahadan 3-1'lik bir galibiyetle ayrılarak bu sezonki 14. zaferini kutladı. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki istikrarlı performansını sürdürerek play-off yarışında iddialı konumunu pekiştirdi.
Sezonun öne çıkan maçları
Boluspor, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada ve dış sahada elde ettiği kritik galibiyetlerle puan tablosunda yükselen takım, Tuzlaspor, Giresunspor, Bodrum FK, Ümraniyespor, Manisa FK, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Erzurumspor ve Altay gibi rakiplerini mağlup ederek gücünü kanıtladı. Özellikle, Altay ve Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetler, Boluspor'un ligdeki yerini sağlamlaştıran önemli dönüm noktaları oldu.
Boluspor'un gelecek hedefleri
Ligde kalan haftalar, Boluspor için büyük önem taşıyor. 33. haftada Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor, bu maçtan ve sonrasında Çorum FK ile oynayacağı maçtan alacağı puanlarla play-off biletini kapmayı hedefliyor. Toplamda 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 50 puan toplayan Boluspor, ligin 7. sırasında yer alarak play-off potasında kalmayı sürdürüyor.
Boluspor’un play-off stratejisi
Kırmızı-beyazlıların play-off hedefine ulaşmada taraftar desteği büyük rol oynuyor. Sahalarında ve dış sahalarda aldıkları destekle motive olan Boluspor, kalan maçlarını kazanarak sezona damgasını vurmayı planlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.