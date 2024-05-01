Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Bolu'da başlıyor! İşte detaylar

Bolu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği için geri sayımı başlattı. Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon, 87 yetenekli sporcunun katılımıyla renklenecek.

Ulusal seviyede bir rekabet

Bolu şehrinin ev sahipliği yapacağı yarışmalar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayacak. Bolu, Trabzon, Samsun, Çankırı, Manisa, Konya, Mersin ve İzmir'den gelen genç yetenekler, trampolin cimnastikte üstünlüklerini sergilemek için kıyasıya yarışacaklar.

Detaylı program ve sporcuların hazırlıkları

Şampiyona, 3 Mayıs Cuma günü başlayacak olan serbest antrenman seansları ile start alacak. Sporcular, 10:00'dan 17:30'a kadar sürecek antrenmanlarda formda kalmaya çalışacaklar. Günün devamında, 17:30 ile 18:00 arasında düzenlenecek teknik toplantı ile yarışmanın detayları üzerinde durulacak.

4 Mayıs Cumartesi heyecan dorukta

Ertesi gün, 4 Mayıs Cumartesi, hakemlerin toplantısı ile başlayıp, çeşitli yaş kategorilerindeki sporcuların genel ısınmaları ve yarışmaları ile devam edecek. Özellikle küçük kız ve erkek kategorilerindeki yarışmalar, sabah 09:00'dan itibaren başlayacak ve öğleden sonra genç kategorilerin yarışmaları ile devam edecek.

Kapanış ve ödül töreni

Şampiyona, 17:45'te başlayacak olan ödül töreni ile son bulacak. Bu törende, gün boyunca sergilenen üstün performanslar taçlandırılacak ve genç sporcuların başarıları kutlanacak. Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği, sporcular için önemli bir deneyim ve gözlemciler için unutulmaz bir gösteri sunacak.

Bolu'nun spor turizmine katkısı

Bu etkinlik, Bolu'nun spor turizmine önemli katkılarda bulunurken, aynı zamanda yerel ekonomiye de olumlu yansımalar sağlayacak. Şehir, bu tür ulusal çapta spor organizasyonlarının daha fazla ev sahipliği yaparak, turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.