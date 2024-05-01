01 May 2024 - 15:04- Gündem G:

3 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Göynük, Dörtdivan,Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

3 Mayıs 2024 Cuma Bolu Merkez, Göynük, Dörtdivan, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
3 Mayıs 2024 Cuma Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Göynük, Dörtdivan,Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

3 Mayıs 2024 Cuma Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGÖYNÜKÇEŞME, SOFU ALIÇEŞME MAH, KEMER KÖPRÜ CD., KULEALTI03.05.202413:0015:30
BOLUGÖYNÜKYENİCEALAŞAR03.05.202409:0012:30
BOLUDÖRTDİVANBATIBATI MAHALLE YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU03.05.202409:3012:30
BOLUDÖRTDİVANBÜNÜS MERKEZBÜNÜS MERKEZ KÖY YOLU03.05.202413:3016:30
BOLU MUDURNUPİRLERPELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU03.05.202410:0012:00
BOLUMERKEZARAP, BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR, DAĞDELEN, DEĞİRMENBELİ, ELMACIK, GÖKLEMEZLER, GÖLCÜK, HORBACI, KARASEFERLER, KAYSELLER, MERKEZ, SADIKLAR, SARIAHMETLER, TAŞÇILAR, VAYISLAR, YUKARIBAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANKAYA KÖYÜ, ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ ARAPLAR MAH, DEĞİRMENBELİ KÖYÜ YOLU, ELMALIK MAH, GÖKLEMEZLER MAH, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU, HORBACI MAHALLE YOLU, KARASEFERLER MAHALLE YOLU, KAYSELLER MAHALLE YOLU, MENGEN YOLU, mesciçele köyü, Mesciçele köyü Sadıklar Mahall, MESCİÇELE KÖYÜ YOLU, SADIKLAR MAHALLE YOLU, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, TAŞCILAR KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE DAĞDELEN MAH, TETEMEÇELE KÖY YOLU, TETEMEÇELE KÖYÜ YOLU, TETEMEÇELE_DAĞDELEN, VAYISLAR MAHALLE YOLU, YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU03.05.202409:0015:30
BOLUMERKEZPASAKÖY, SANDALLAR5. SK., AHMET BAYSAL BLV., ESKI  ISTANBUL, KANAL ÜSTÜ, KANAL ÜSTÜ SK., KANAL YOLU, SANDALLAR-1., SANDALLAR-1. SK., SANDALLAR-3. SK.03.05.202409:3015:30
BOLUMENGENASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, BARAKLAR, BAŞYELLİCE, CAZLAR, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, DEGIRMENYANI, DEĞİRMENYANI, DEMİRCİLER, DEREKÖY, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, GERİŞ, IMAMOGLU, KAHYAOĞLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAÇAM, KARAPINAR, KARSI, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KIYASLAR, KOCABEYLER, KOCAOĞLU, KONAK, KÖKEM, MERKEZ, ORTA, ÖMER SİPAHİ, SEYREK, TASAN, TÜRKBEYLİ, YAZICILAR, YELLİCEDEMİRCİLER, YÖRÜKLER1102 SK., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ANKARA ZONGULDAK YOLU, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, BARAKLAR, BARAKLAR MAHALLE YOLU, BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, CAZLAR KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, DEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR  MAH, DEMİRCİLER KÖYÜ BARAKLAR MAH, DEMİRCİLER YAZICILAR MAH, DEMİRCİLER YOLU, DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DİVAN CAMİ CD., DORUKHAN TÜNELİ, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., IMAMOGLU MAHALLE YOLU, İsimsiz55, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KARSI MAHALLE YOLU, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KAVACIK KÖY YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KIYASLAR  KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, KOCABEYLER, KOCABEYLER MAHALLE YOLU, KONAK CD., KONAK KÖY YOLU, KÖKEM MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, NURİ ÖZTÜRK CD., PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YAZICILAR MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, ZONGULDAK CD.03.05.202410:3012:00
# istanbul, ankara, tarih, mudurnu

01 May 2024 - 15:04 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL