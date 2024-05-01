01 May 2024 - 22:00- Gündem G:

İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'nde coşkuyla kutlandı. STK ve partilerin bir araya geldiği yürüyüş, emek ve dayanışmanın simgesi oldu.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!
İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!
+4
Video için play'e tıklayın

Bolu’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları

Bolu'da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. İzzet Baysal Caddesi, bölgenin en kalabalık noktalarından biri olarak, birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi parti üyelerinin toplandığı yer oldu. Bu özel günde, işçi ve emekçilerin sesini duyurmak için meydanları dolduran gruplar, işçi haklarına dikkat çekmek amacıyla cadde boyunca yürüyüş düzenledi.

İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

STK ve partilerden güçlü birlik mesajı

Yürüyüşe katılan gruplar arasında, eğitim alanındaki sorunlara dikkat çeken Bolu Eğitim-Sen şubesi de yer aldı. Şube, eğitimin dinselleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına karşı olduklarını, ayrıca çocuk işçiliğine karşı olduklarını vurgulayarak 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Tüm Emekçiler Sendikası ise ekonomik sıkıntılar ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini "Artık yeter, geçinemiyoruz" sloganlarıyla dile getirdi.İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

Bolu’daki 1 Mayıs kutlamalarından yankılar

Bolu'da gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşü, katılımcıların enerjisi ve coşkusu ile dikkat çekti. Yürüyüşe katılan partiler ve STK'lar, işçi ve emekçilerin sorunlarına ışık tutarken, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde yankılanan sloganlar, emekçilerin sesinin güçlü bir şekilde duyulmasını sağladı.İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

1 Mayıs'ın anlamı ve önemi

1 Mayıs, 1884'te ABD'de işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları mücadele ile tarih sahnesine çıktı. 1886'da kitlesel grevlerle güç kazanan bu hareket, 1889 Paris Kongresi'nde yılda bir günün, işçi dayanışması amacıyla kutlanan bir bayram olarak ilan edilmesine yol açtı. Bu tarih, Amerikalı sendikacıların önerisiyle "1 Mayıs" olarak belirlendi ve zamanla küresel bir nitelik kazanarak dünya genelinde "Emek Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

# eğitim, tarih

01 May 2024 - 22:00 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL