İmaret Meydanından başladılar Hükümet konağına kadar yürüdüler!

Bolu’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları

Bolu'da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. İzzet Baysal Caddesi, bölgenin en kalabalık noktalarından biri olarak, birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve siyasi parti üyelerinin toplandığı yer oldu. Bu özel günde, işçi ve emekçilerin sesini duyurmak için meydanları dolduran gruplar, işçi haklarına dikkat çekmek amacıyla cadde boyunca yürüyüş düzenledi.

STK ve partilerden güçlü birlik mesajı

Yürüyüşe katılan gruplar arasında, eğitim alanındaki sorunlara dikkat çeken Bolu Eğitim-Sen şubesi de yer aldı. Şube, eğitimin dinselleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına karşı olduklarını, ayrıca çocuk işçiliğine karşı olduklarını vurgulayarak 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Tüm Emekçiler Sendikası ise ekonomik sıkıntılar ve yaşam maliyetlerine dair endişelerini "Artık yeter, geçinemiyoruz" sloganlarıyla dile getirdi.

Bolu’daki 1 Mayıs kutlamalarından yankılar

Bolu'da gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşü, katılımcıların enerjisi ve coşkusu ile dikkat çekti. Yürüyüşe katılan partiler ve STK'lar, işçi ve emekçilerin sorunlarına ışık tutarken, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Bolu'nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi'nde yankılanan sloganlar, emekçilerin sesinin güçlü bir şekilde duyulmasını sağladı.

1 Mayıs'ın anlamı ve önemi

1 Mayıs, 1884'te ABD'de işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları mücadele ile tarih sahnesine çıktı. 1886'da kitlesel grevlerle güç kazanan bu hareket, 1889 Paris Kongresi'nde yılda bir günün, işçi dayanışması amacıyla kutlanan bir bayram olarak ilan edilmesine yol açtı. Bu tarih, Amerikalı sendikacıların önerisiyle "1 Mayıs" olarak belirlendi ve zamanla küresel bir nitelik kazanarak dünya genelinde "Emek Bayramı" olarak kutlanmaya başlandı.