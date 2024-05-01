Bolu Ziraat Odası’ndan 120 bin sera fidesi desteği

Bolu Ziraat Odası, bölgesel tarımın gelişimine büyük bir katkı sağlamak amacıyla 500 üreticiye toplam 120 bin meyve ve sebze sera fideleri dağıtımını başlattı. Projeye özel olarak belirlenen domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi sera fideleri, 8 TL'den başlayarak farklı fiyat aralıklarında üreticilere sunuluyor.

500 üreticiye 120 bin fide

Bolu Ziraat Odası, yerel tarımı canlandırmak amacıyla 500 çiftçiye 120 bin meyve ve sebze fidesi sağlayarak büyük bir adım attı. 5 TL'den başlayan uygun fiyatlarla sunulan bu fideler, Bolu'daki tarımsal gelişimi destekleyerek çiftçilere yeni fırsatlar sunuyor…

Fide fiyatları ve çeşitliliği

Bolu Ziraat Odası tarafından sunulan sera fideleri, 5 TL’den başlayan cazip fiyatlarla üreticilere sunuldu. Fide fiyatları, domates fideleri için 8 TL'den başlayarak 25 TL'ye kadar değişkenlik gösteriyor. Ayrıca biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi çeşitli sera fideleri de benzer fiyat aralıklarıyla çiftçilere teslim edildi. Bu fiyatlandırma ile Bolu Ziraat Odası, bölgesel tarımı canlandırmayı ve üreticilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

15 Mayıs’ta tarla fideleri verilecek

Bolu Ziraat Odası Genel Sekreteri Nurgül Demirel, fidelerin iki gün süresince planlanan bir program dahilinde üreticilere teslim edileceğini açıkladı. Ayrıca, 15 Mayıs itibarıyla başlayacak olan tarla fidelerinin dağıtımına da değinen Demirel, bu sürecin de benzer bir titizlikle gerçekleştirileceğini belirtti. Üreticilere sunulan bu imkanlar, onların sezon boyunca verimli bir üretim yapmalarını sağlamak için düzenleniyor.

Ekonomik ve güvenilir fideler

Üreticiler tarafından fidelerin hem ekonomik hem de güvenilir oluşu, rağbetin artmasına sebep oldu. Bolu Ziraat Odası, kaliteli fideleri uygun fiyatlarla sunarak, yerel üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve onların daha fazla kazanç elde etmelerini hedefliyor. Bu strateji, bölgesel tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor.

Dağıtım devam edecek

Nurgül Demirel, yapılan fide dağıtımının sadece bir başlangıç olduğunu ve benzer organizasyonların aralıklarla devam edeceğini vurguladı. Bolu Ziraat Odası'nın bu tür girişimleri, bölge tarımını destekleme ve üreticiler arasında bir dayanışma kültürü oluşturma amacı taşıyor.