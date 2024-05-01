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Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

Boluspor, 5 Mayıs'ta Manisa FK ile yapacağı Trendyol 1. Lig maçı için kafile başkanı olan isimler belli oldu. Detaylar için tıklayın.

Mustafa Aykan
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Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu mask
Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu
Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu
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Boluspor'un kritik Trendyol 1. Lig mücadelesinde, 5 Mayıs Pazar günü Manisa FK ile deplasmanda yapacağı maç öncesi kafile başkanları açıklandı. Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Futbol Şube ve Transfer Komitesi üyesi ile Ulaştırma, Konaklama ve Kamp Sorumlusu, bu önemli görevi üstlenmiş bulunuyor.

Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

Kafile başkanları kimler?

Boluspor, ligdeki konumunu güçlendirmek ve play-off yarışında avantaj elde etmek amacıyla Manisa FK ile yapacağı önemli deplasman maçı için kafile başkanlığına tecrübeli yöneticilerini atadı. Yönetim Kurulu üyeleri Ragıp Kaan Semercioğlu ve Erol Afacan, bu zorlu maç için kafile başkanlığını üstlenerek takımın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

Boluspor'dan resmi açıklama

Boluspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ragıp Kaan Semercioğlu ve Erol Afacan'ın bu görevi üstlenmesi, yönetim kurulu tarafından stratejik bir karar olarak görülüyor. Açıklamada, "Trendyol 1. Lig 33. Haftasında oynayacağımız Manisa FK karşılaşmasının Kafile Başkanları Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ragıp Kaan Semercioğlu ve Erol Afacan olmuştur. Desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ragıp Kaan Semercioğlu ve Erol Afacan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

Maçın önemi ve takımın hazırlıkları

Boluspor, ligde kalan son haftalarda puan mücadelesini sürdürürken, Manisa FK ile yapılacak maçın stratejik önemi büyük. Kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik deplasman maçından alacağı olumlu sonuçla sıralamadaki yerini sağlamlaştırmayı ve play-off potasında kalmayı amaçlıyor. Ragıp Kaan Semercioğlu ve Erol Afacan liderliğindeki kafile, maç için özel bir hazırlık programı izleyerek, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar planladı.

Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

Destek ve teşekkürler

Yönetim kurulu üyeleri, takımın bu zorlu deplasman yolculuğunda en iyi şekilde desteklenmesi için tüm detayları göz önünde bulunduruyor. Boluspor yönetimi, maç kafilesine liderlik eden Semercioğlu ve Afacan’a özverili çalışmaları için teşekkürlerini ileterek, tüm takımın ve teknik ekibin bu önemli maçta en iyi performansı sergilemesi için gereken her türlü desteği sağlama sözü verdi.

Boluspor'un, Manisa FK maçında kafile başkanları belli oldu

 

# pazar, destek, boluspor

01 May 2024 - 15:48 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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