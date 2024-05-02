Bolu, Ankara, İstanbul’da bulutlu bir gün! 2 Mayıs Perşembe 2024 Batı Karadeniz’de hava durumu nasıl?

Büyük Şehirlerinde Parçalı Bulutlu Bir Perşembe

Türkiye genelinde 2 Mayıs Perşembe günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak, ancak bazı şehirlerde yağmur geçişleri de görülecek. İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor; sıcaklıkların 14°C'den başlayıp 19°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Bolu, Sakarya ve Kocaeli’de Bulutlar Arasında Güneş

Bolu'da hava durumu parçalı bulutlu olarak seyredecek, en düşük sıcaklık 9°C ve en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Sakarya ve Kocaeli'de de benzer şekilde parçalı bulutlu bir gün bekleniyor; her iki şehirde de sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek.

Düzce ve Bartın’da Yağmur Bekleniyor

Düzce'de yağmur geçişli bir gün olacak, sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olması beklenirken, Bartın'da da yağmurlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 11°C'den 16°C'ye yükselecek.

İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesinde Parçalı Bulutluluk

Karabük ve Ankara, parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Ankara’da en düşük sıcaklık 11°C, en yüksek ise 21°C olacak. Karabük’te ise sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Zonguldak'ta da parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor, en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek ise 13°C olacak.

2 Mayıs Perşembe - Hava Durumu

Bolu: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 18°C

Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 19°C

Sakarya: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C

Kocaeli: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C

Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 20°C

Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C

Zonguldak: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 13°C

Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 19°C