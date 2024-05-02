Bolu, Ankara, İstanbul’da bulutlu bir gün! 2 Mayıs Perşembe 2024 Batı Karadeniz’de hava durumu nasıl?

Büyük Şehirlerinde Parçalı Bulutlu Bir Perşembe
Türkiye genelinde 2 Mayıs Perşembe günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak, ancak bazı şehirlerde yağmur geçişleri de görülecek. İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor; sıcaklıkların 14°C'den başlayıp 19°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
Bolu, Sakarya ve Kocaeli’de Bulutlar Arasında Güneş
Bolu'da hava durumu parçalı bulutlu olarak seyredecek, en düşük sıcaklık 9°C ve en yüksek sıcaklık 18°C olacak. Sakarya ve Kocaeli'de de benzer şekilde parçalı bulutlu bir gün bekleniyor; her iki şehirde de sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek.
Düzce ve Bartın’da Yağmur Bekleniyor
Düzce'de yağmur geçişli bir gün olacak, sıcaklıklar 11°C ile 19°C arasında olması beklenirken, Bartın'da da yağmurlu bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar 11°C'den 16°C'ye yükselecek.
İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesinde Parçalı Bulutluluk
Karabük ve Ankara, parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Ankara’da en düşük sıcaklık 11°C, en yüksek ise 21°C olacak. Karabük’te ise sıcaklıklar 11°C ile 20°C arasında değişecek. Zonguldak'ta da parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor, en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek ise 13°C olacak.
2 Mayıs Perşembe - Hava Durumu
Bolu: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 18°C
Düzce: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 19°C
Sakarya: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
Kocaeli: Parçalı bulutlu, en düşük 10°C, en yüksek 20°C
Karabük: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 20°C
Bartın: Yağmur geçişli, en düşük 11°C, en yüksek 16°C
Zonguldak: Parçalı bulutlu, en düşük 9°C, en yüksek 13°C
Ankara: Parçalı bulutlu, en düşük 11°C, en yüksek 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, en düşük 14°C, en yüksek 19°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.