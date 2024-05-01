2 Mayıs 2024 Perşembe’den itibaren Karavan, kamp çadırı, elektrikli moped ve şişme kanepe Bolu A101’ler de

Elektrikli moped yük taşımak için ideal

A101 Bolu mağazalarında da satışa sunulacak ürünlerden şaşırtıcı olanlarından bazılarını sizler için derledik. 2 Mayıs perşembeden itibaren satışa sunulacak ilginç ürünlerden bir tanesi Wolta Marka ve TB5 üç tekerlekli elektrikli moped. Yük taşımak için özel tasarlanmış bu moped mağazada 62.000 TL fiyatla satışa sunulacak. Azami hızı 45 km bölü saat olan ve 3.500 wat gücünde bir elektrikli motora sahip olan moped, 9 saatte şarj edilebiliyor. Geriş sürüş modu da bulunan moped de bir bakmanızda fayda var.

Karavan satışına da başladılar

A101 Bolu mağazalarında satışa sunulacak diğer bir ilginç ürün ise Karavan. Hayatımızda köklü değişikliklere neden olan Covit 19 pandemisinin ardından yaşamımıza giren karavanlar artık A101 indirim bültenlerinde yer almaya başladı. ERBA Marka 4.00 model çekme karavanlara sadece 239 bin liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik 239 bin liralık fiyatı kredi kartları ile dokuz taksite kadar bölebilirsiniz.

Kamp malzemelerinde ne ararsanız var

kamp yapmayı seven vatandaşlar için yeni indirimli ürün kataloğunda çok sayıda ürün sunan A101 Bolu marketleri enteresan ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Besyway Marka çift bölmeli aile kamp çadırları 6.000 liradan çift bölmeli 6 kişilik aile kamp çadırları ise 9.000 liradan satışa sunuluyor. Çocuk çadırları 1.299 TL, giyinme soyunma çadırları ise 1.199 liradan katalogda yer alıyor. İndirimli ürün kataloğunda şişme yataklardan kanepelere kadar birçok ilgi çekici ürün bulunuyor.

Annelere özel birçok hediye var

Bolu A101 marketlerinde yarın dan itibaren yürürlüğe girecek olan indirimli ürünler kataloğunda anneler de unutulmadı. Annelerin ilgisini çekecek birçok ürünün yer aldığı aktüel ürünler kataloğunda cep telefonlarından mutfak eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden makyaj malzemelerine kadar ne ararsanız var.