- Teknoloji

Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!

Samsung  Galaxy S25, Google'ın Gemini Nano 2 ile güçlendirilmiş yapay zeka özellikleriyle geliyor. Görsel ve ses işleme kabiliyetleriyle dikkat çeken bu model, teknoloji severler için yeni bir dönem vaat ediyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar! mask
Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!
Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!
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Yeni nesil teknoloji

Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25, yapay zeka teknolojilerindeki son yenilikleri kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Google'ın gelişmiş Gemini Nano 2 modeli ile desteklenen bu seride, görsel ve ses işleme gibi alanlarda üstün performans hedefleniyor.

Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!

Geleceğe adım atın

Galaxy S25 serisi, AI özellikleriyle akıllı telefon deneyimini yeniden tanımlamak amacıyla tasarlanmış. Bu yeni modelde yapay zeka entegrasyonunun daha da derinleştirilmesi bekleniyor, böylece kullanıcılar çok daha akıllı ve etkileşimli bir deneyim elde edebilecekler.Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!

Maliyet ve erişilebilirlik

Yeni Galaxy S25'in sunacağı yapay zeka özelliklerinin ek maliyet gerektirebileceği söylentileri de var. Samsung'un bu modelde abonelik modeli veya tek seferlik bir ücret ile bu yeni özellikleri sunabileceği üzerine tahminler yapılıyor.Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!

Samsung Galaxy S25 serisi, teknoloji ve inovasyonun birleştiği noktada, kullanıcılarına sadece bir telefon değil, bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Yeni nesil yapay zeka özellikleri ile donatılmış bu model, piyasadaki yerini almak için gün sayıyor.Samsung  Galaxy S25 ile yapay zeka çağı başlıyor: işte detaylar!

# teknoloji

01 May 2024 - 23:00 - Teknoloji

Mahreç  Esra Perçin

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