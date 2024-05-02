Türkiye'deki tavuk etine ilişkin zam iddiaları asılsız çıktı

Asılsız zam haberlerine açıklık getirildi

Türkiye'nin tavuk eti sektörü temsilcilerinden Müjdat Sezer, tavuk etine yapıldığı iddia edilen yüzde 200'lik zammın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gerçek zam oranının yüzde 74.4 olduğunu açıklayan Sezer, bu oranın uluslararası piyasa koşulları ve iç talebin artışıyla uyumlu olduğunu ifade etti. Bu yanlış bilgilendirme, sektöre yönelik yanılgılara ve endişelere neden olmuştu.

İhracat yasağının olası sonuçları

Müjdat Sezer, olası bir ihracat yasağının Türkiye'nin dünya pazarındaki güvenilir ihracatçı konumunu zedeleyeceğini vurguladı. Brezilya gibi diğer büyük ihracatçıların piyasadaki boşluğu doldurabileceğini belirterek, Türkiye'nin bu durumdan olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. İhracat yasağının hem finansal dengeleri bozacağı hem de sektörel büyümeyi yavaşlatacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Üretim ve tüketimdeki yıllık trendler

Sezer, 2020 ve 2021 yıllarında artış gösteren tavuk eti üretiminin, 2022'de bir düşüş yaşamasına rağmen, 2023'ün ilk aylarında tekrar yükselişe geçtiğini açıkladı. Üretimin, talebi karşılayacak düzeyde olduğunu ve herhangi bir kıtlık olmadığını belirtti. İhracatın, özellikle iç piyasada rağbet görmeyen ürünler için önemli bir gelir kaynağı olduğunun altını çizdi.

Piyasa dinamikleri üzerine etkiler

Kırmızı etin yüksek fiyatları sebebiyle tüketicilerin daha ekonomik olan tavuk etine yöneldiğini belirten Sezer, bu durumun tavuk eti talebinde artışa neden olduğunu söyledi. Tavuk eti fiyatlarındaki artışın, enflasyon ve piyasa koşulları ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Dünya pazarında tavuk etinin konumu

Sezer, küresel ölçekte tavuk eti tüketiminin artmaya devam ettiğini ve 2030 yılında kişi başına düşen tüketimin 50 kilograma ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Beyaz etin sağlık, üretim hızı ve çevresel avantajları sebebiyle tercih edildiğini, bu trendin üretim stratejilerini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Geleceğe yönelik sektörel stratejiler

Müjdat Sezer, sektörün karşılaştığı zorluklara ve gelecek planlamalarına değinerek, özellikle kümes kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi. Devlet destekli finansman ve yatırımların, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve tüketim artışını desteklemesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İnovasyon önemli

Sezer, tavuk eti sektörünün gelecekteki başarısının, sürekli inovasyon ve teknolojiye yapılan yatırımlarla doğru orantılı olduğunu ekledi. Ayrıca, sürdürülebilir tarım pratiklerinin benimsenmesi, çevresel etkilerin minimize edilmesi ve hayvan refahının ön planda tutulmasının, sektördeki büyümeyi destekleyen diğer önemli faktörler olduğunu vurguladı.