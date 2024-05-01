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Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Bolu İzzet Baysal Caddesi’nde Bolu Gündem Yayın Grubu olarak, yapılan sokak röportajında, kadınlar asgari ücretli erkeklerle evlilik konusunda çarpıcı görüşlerini paylaştı. Sevgi ve ekonomik sıkıntılar arasında denge arayışı!

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”
Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”
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Asgari Ücret ve Evlilik Algısı

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen bir anket, kadınların asgari ücretle çalışan erkeklere bakış açısını ele aldı. Bolu Gündem Yayın Grubu tarafından yapılan bu araştırma, ekonomik zorlukların evlilik kararları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. TUİK verilerine göre, Türkiye'deki boşanmaların %88'i ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Bu bağlamda kadınlara, "Asgari ücretli bir erkekle evlenir misiniz?" diye soruldu ve aldıkları cevaplar dikkat çekiciydi.

Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Çoğunluk Evliliğe Sıcak Bakmıyor

Yapılan anket sonuçlarına göre, kadınların büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle asgari ücretle çalışan bir erkekle evlenmeye sıcak bakmıyor. Ancak, bazı kadınlar "Sevgi her şeyi aşar" görüşünü savunarak, gerçek sevgi olduktan sonra ekonomik durumun bir engel teşkil etmeyeceğini belirttiler.

Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Eski Türk Filmlerindeki Romantizm Geride Kaldı

Kadınlardan biri, ekonomik gerçeklere işaret ederek, "Bu devirde asgari ücretle evlilik olmaz, Yeşilçam filmlerinde kalmış bir durum" dedi. Diğer yandan, bir başka kadın, sevgi dolu bir ilişkinin küçük bir şansı olabileceğini ifade etti.

Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Evlilik mi, Yoksa Sevgililik mi?

Araştırmada kadınlar, asgari ücretle geçinmenin zorluklarına vurgu yaparken, bazıları sadece sevgili olabileceklerini ancak evliliğin söz konusu olamayacağını dile getirdi.Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Sevgi ve Ekonomik Bağımsızlık

Bazı kadınlar ise, "Sevdikten sonra para problem değil, kendi paramı kazanırım" diyerek, ekonomik bağımsızlıklarını ve ilişkilerdeki sevginin önemini öne çıkardı. Ayrıca, "Her şey paraya bağlı değil, zamanla düzelme ihtimali var" diyerek, umutlu bir bakış açısı sergilediler.

# türkiye

01 May 2024 - 20:30 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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