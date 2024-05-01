Bolu’da kadınların asgari ücretli erkeklere yaklaşımı, şaşırttı! “Evlilik düşünmüyorlar!”

Asgari Ücret ve Evlilik Algısı

Bolu İzzet Baysal Caddesi'nde gerçekleştirilen bir anket, kadınların asgari ücretle çalışan erkeklere bakış açısını ele aldı. Bolu Gündem Yayın Grubu tarafından yapılan bu araştırma, ekonomik zorlukların evlilik kararları üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. TUİK verilerine göre, Türkiye'deki boşanmaların %88'i ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Bu bağlamda kadınlara, "Asgari ücretli bir erkekle evlenir misiniz?" diye soruldu ve aldıkları cevaplar dikkat çekiciydi.

Çoğunluk Evliliğe Sıcak Bakmıyor

Yapılan anket sonuçlarına göre, kadınların büyük bir çoğunluğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle asgari ücretle çalışan bir erkekle evlenmeye sıcak bakmıyor. Ancak, bazı kadınlar "Sevgi her şeyi aşar" görüşünü savunarak, gerçek sevgi olduktan sonra ekonomik durumun bir engel teşkil etmeyeceğini belirttiler.

Eski Türk Filmlerindeki Romantizm Geride Kaldı

Kadınlardan biri, ekonomik gerçeklere işaret ederek, "Bu devirde asgari ücretle evlilik olmaz, Yeşilçam filmlerinde kalmış bir durum" dedi. Diğer yandan, bir başka kadın, sevgi dolu bir ilişkinin küçük bir şansı olabileceğini ifade etti.

Evlilik mi, Yoksa Sevgililik mi?

Araştırmada kadınlar, asgari ücretle geçinmenin zorluklarına vurgu yaparken, bazıları sadece sevgili olabileceklerini ancak evliliğin söz konusu olamayacağını dile getirdi.

Sevgi ve Ekonomik Bağımsızlık

Bazı kadınlar ise, "Sevdikten sonra para problem değil, kendi paramı kazanırım" diyerek, ekonomik bağımsızlıklarını ve ilişkilerdeki sevginin önemini öne çıkardı. Ayrıca, "Her şey paraya bağlı değil, zamanla düzelme ihtimali var" diyerek, umutlu bir bakış açısı sergilediler.