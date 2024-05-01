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Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile karşılaşmadan önce paintball oynayarak stres attı ve takım ruhunu güçlendirdi. Futbolcular, antrenman sonrası keyifli ve heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Mustafa Aykan
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Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar mask
Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar
Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla yenen Boluspor, puanını 50'ye yükselterek 7. sıraya çıktı ve play-off kotasına giriş yaptı. Play-off'taki yerini korumayı hedefleyen Boluspor, 33. haftada 12. sıradaki Manisa FK ile karşılaşacak.

Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

Zorlu maç öncesi yüksek motivasyon

Zorlu maç öncesi takım, birlik ve motivasyonu artırmak amacıyla paintball etkinliği düzenledi. Bolusporlu futbolcular, sabah antrenmanının ardından düzenlenen bu etkinlikle stres attı ve keyifli dakikalar geçirdi.

Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

Savaş filmlerini aratmayan pozlar

5 Mayıs Pazar günü Manisa FK ile karşılaşacak olan Boluspor, ligin 33. haftasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcular, iki saat süren paintball oyunuyla yorgunluklarını attı ve heyecanlı anlar yaşadı. Futbolcular, verdikleri pozlarla adeta savaş filmlerindeki sahneleri anımsattılar. Bu özel etkinlik, takımın moralini yükseltirken, aynı zamanda play-off yolunda güç depolamasına olanak tanıdı.

Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

Boluspor, play-off yolunda güç topluyor

Play-off hedefine bir adım daha yaklaşan Boluspor, 33. haftada karşılaşacağı Manisa FK maçı için özel bir motivasyon etkinliği düzenledi. Paintball oyunu, futbolcuların stres atmasını ve takım olarak daha sıkı kenetlenmelerini sağladı. Boluspor, bu sayede zorlu Manisa FK maçına daha moralli ve hazır bir şekilde girmeyi planlıyor.

Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

Play-off için son viraj

Ligde kalan maçlarını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Boluspor, play-off yarışındaki yerini sağlamlaştırmak için tüm enerjisini sahaya yansıtmaya hazırlanıyor. Paintball etkinliği, futbolculara hem fiziksel hem de mental anlamda rahatlama sağlarken, takım dinamiklerini de güçlendiriyor. Boluspor, bu tür takım etkinlikleriyle birlikte sahadaki performansını da üst seviyelere taşımayı amaçlıyor.

Bolusporlu futbolcular savaş filmlerindeki sahneleri aratmadılar

# boluspor, pazar

01 May 2024 - 17:10 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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