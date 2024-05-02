Düzce’de dane mısır üreticilerine 1270 ton gübre desteği verildi

Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgedeki dane mısır üreticilerini desteklemek amacıyla 1270 ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Bu önemli girişim, "Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi" kapsamında, 50 bin dekar alanda üretim yapan 351 çiftçiyi kapsadı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlik, bölgesel tarımın desteklenmesi adına büyük bir adım oldu.

Törenin önemi ve katılımcılar

Gübre dağıtım töreni, Düzce Valisi Selçuk Aslan, il müdürleri ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleşti. Tören, bölge çiftçilerine moral vermek ve onların üretim süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlendi. Etkinlik sırasında Vali Aslan ve diğer yetkililer, çiftçilerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Selçuk Aslan’ın çiftçilere mesajı

Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, iklim değişikliklerinin çiftçilere etkilerini ve geçmiş yıllarda yaşanan zorlukları dile getirdi. Çiftçilere gelecek planlaması ve risk yönetimi konusunda tarım sigortasının önemini vurguladı. Vali, böyle bir sigortanın, olası doğal afetler karşısında çiftçilere ciddi koruma sağlayacağını belirtti.

Gübre desteğinin rolü ve etkileri

Gübre desteği, dane mısır gibi stratejik bir ürünün verimliliğini ve kalitesini artırmada kritik bir role sahip. Sağlanan gübre, toprak verimliliğini artırarak ürün sağlığını doğrudan iyileştiriyor. Bu destekle çiftçiler, daha kaliteli ve sağlıklı ürünler yetiştirme şansını elde ederek, hem bölgesel ekonomiye hem de genel olarak ülke tarımına katkı sağlamakta.

Gelecek vizyonu ve çiftçilerin beklentileri

Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilere verilen desteği sürekli kılmayı hedefliyor. Çiftçiler, devam eden ve artan bu desteklerle daha sürdürülebilir ve karlı bir üretim yapmayı umut ediyor. İl özel idaresi, çiftçilere eğitimler ve teknik destekler sunarak, daha bilinçli tarım uygulamalarını teşvik etmekte ve bu alandaki gelişmeleri desteklemekte.