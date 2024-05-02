Karadeniz’de topraksız tarımla 5 milyon TL kazanç

Ordu'nun Fatsa ilçesi, topraksız tarım yöntemini benimseyerek çilek üretiminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Özge ve Uğur Arslan çifti, 6 dönümlük seralarında bu modern tarım teknolojisini kullanarak yıllık 100 ton çilek üretimi gerçekleştiriyor. Bu yöntemle elde edilen ürünler, kalite ve verimlilik açısından yerel ve ulusal pazarlarda dikkat çekiyor.

Seralarda topraksız tarımın başarısı

2021 yılında hibe desteği ile hayata geçirilen projede, çilek fideleri toprak yerine besin zengini çözeltiler içinde yetiştiriliyor. Arslan çifti, bu sayede 80-100 ton arasında üretim yaparak, sermayelerini kısa sürede amorti edip, yıllık 5 milyon TL gelir elde etmeyi başardı. Bu başarı, diğer üreticilere ilham vererek bölgesel tarım pratiğinde yeni bir sayfa açılmasına öncülük ediyor.

Çilek üretiminde ekonomik ve pazar potansiyeli

Karadeniz Bölgesi'nde çilek üretimi genelde toprak bazlı yapılırken, Arslan çiftinin topraksız tarım ile elde ettiği üstün kalite çilekler, iç piyasada büyük ilgi görüyor. Üreticiler, Antalya’dan ihraç edilen çileklere kıyasla daha kaliteli ürünler sunarak iç pazarın yanı sıra, gelecekte ihracat potansiyelini de artırmayı hedefliyor.

Topraksız tarımın çevresel ve ekonomik faydaları

Topraksız tarım, %70-80 oranında su tasarrufu sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Ayrıca, hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olması, azalan pestisit kullanımıyla ürünlerin daha güvenli hale gelmesini sağlıyor. Bu yöntem, yıl boyunca kesintisiz üretim imkanı sunarak küçük alanlarda dahi yüksek verimlilik elde etmeyi mümkün kılıyor.

Geleceğe yönelik planlar ve sürdürülebilir tarım vizyonları

Özge ve Uğur Arslan, topraksız tarım tekniklerini daha da geliştirerek üretim kapasitelerini artırma ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkıda bulunma planları yapıyor. Bu yenilikçi tarım yöntemi, hem bireysel hem de bölgesel anlamda sürdürülebilir bir gelişme modeli sunarak, Fatsa ilçesini tarım sektöründe öncü bir konuma taşımayı hedefliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesi, topraksız tarım uygulamalarıyla çilek yetiştiriciliğinde büyük bir başarı elde ederek, hem çevresel sürdürülebilirlik sağlıyor hem de üreticilere yüksek getiri sunuyor. Bu başarılı uygulama, tarım sektöründe yeni bir çığır açmayı başarmış durumda. Fatsa, bu modern ve yenilikçi yaklaşımla hem bölgesel hem de ulusal düzeyde tarımın geleceğine yön veriyor. Özge ve Uğur Arslan çiftinin liderliğindeki bu girişim, diğer üreticilere ilham vererek genişleyen bir etki yaratmayı umuyor.

Arslan çifti, topraksız tarımın sağladığı avantajları maksimize ederek bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunmaya devam etmekte. Bu tarım yöntemi, sadece Ordu ve Karadeniz Bölgesi için değil, Türkiye'nin diğer bölgeleri için de örnek teşkil ediyor. İnovatif tarım teknikleri ve sürdürülebilir çiftlik yönetimi, gelecekte daha geniş kapsamlı tarımsal uygulamalara yol açabilir.

Ordu, topraksız tarım sayesinde çilek üretiminde elde ettikleri başarı ile sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da örnek bir model sunuyor. Bu model, gelecek nesillere tarımın nasıl daha verimli ve çevre dostu yapılacağı konusunda bilgi sağlıyor…