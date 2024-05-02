Arı zehri ile antik yöntem, modern çare…

Tedaviye başlarken

Apiterapiye başlamadan önce, hastaların arı zehrine karşı herhangi bir alerjisi olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu testlerin ardından, alerjisi olmayan hastalar için tedavi süreci başlatılıyor. Tedavi, insan vücudundaki özel akupunktur noktalarına odaklanarak, arı iğnesi ile uygulanmaktadır. Tedavi dozajı ve seans sayısı hastalığın ciddiyetine göre ayarlanır.

Arı iğnesinin sağlık üzerindeki etkileri

Dr. Dursun Ünal, apiterapinin birçok sağlık sorunu için önemli faydalar sağladığını vurgulamaktadır. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları çerçevesinde yürütülen bu tedavi, özellikle kronik hastalıkların yönetiminde büyük bir yardımcı olarak görülmektedir. Tedavi genellikle haftada iki kez uygulanmakta ve toplamda en az 12 seans gerektirmektedir.

Tedavinin etkisi

Fisun Altınbaş ve Zülfiye Örücü gibi hastalar, apiterapi sayesinde yaşadıkları değişimleri ve iyileşmeleri anlatıyor. Altınbaş, uzun süreli romatizma ağrılarından kurtulduğunu; Örücü ise MS belirtilerinin azaldığını bildirmekte. İki hasta da tedavinin kendilerine ağrılarından önemli derecede rahatlama sağladığını ve genel sağlık durumlarını iyileştirdiğini belirtiyor.

Apiterapinin küresel kapsamı ve popülerliği

Apiterapi dünya genelinde, özellikle Çin, Ukrayna, Kore ve Amerika gibi ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktadır. Türkiye'de ise bu tür bir tedaviyi sunan merkezler oldukça sınırlı. Bursa'da uygulanan bu yöntem, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgi çekmekte ve giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Geleceği parlak bir tedavi yöntemi

Apiterapi, doğal ve etkili bir çözüm sunarak, geleneksel tıbbın modern hastalıklar karşısında nasıl bir etkinlik gösterebileceğini kanıtlamaktadır. Bu tedavi yöntemi, gelecekte daha fazla hastane ve sağlık merkezinde uygulanabilirliğiyle umut vaat ediyor.