02 May 2024 - 00:31- Spor G:

Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında, Signal Iduna Park'ta Paris Saint-Germain karşısında 1-0 galip gelerek rövanş için büyük bir avantaj elde etti. Niclas Füllkrug'un golü, maçın kaderini belirledi.

İhlas Haber Ajansı
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Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi mask
Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi
Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi
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Signal Iduna Park'ta gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Borussia Dortmund sahasında Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırladı. Alman ekibi, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılarak rövanş maçı için önemli bir avantaj elde etti.

Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi

Maçın tek golü Niclas Füllkrug'dan

Karşılaşmanın ilk yarısında Dortmund, Niclas Füllkrug'un 36. dakikada kaydettiği golle öne geçti. Nico Schlotterbeck'in mükemmel bir pasla buluşturduğu Füllkrug, bu kritik anı gole çevirmeyi başardı. Bu gol, aynı zamanda maçın da tek golü olarak kayıtlara geçti.

Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi

PSG'nin direkten dönen şanssızlığı

Paris Saint-Germain, maç boyunca beraberlik için baskısını artırdı. Özellikle ikinci yarının başlarında, Kylian Mbappe'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı şut direğe çarparak dışarı döndü. Ardından gelen Achraf Hakimi'nin vuruşunda da top yine direkten dönünce, Fransız ekibi eşitlik şansını tekrar kaybetti.
Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi

İkinci maç öncesi tansiyon yüksek

Dortmund ve PSG arasındaki bu kritik mücadele, Alman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İki takım, 7 Mayıs'ta Fransa'da yapılacak olan rövanş mücadelesinde tekrar karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Paris Saint-Germain, sahasında yapacağı maçta bu skoru tersine çevirmek için elinden geleni yapacak.

Maç özeti! Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i devirdi

02 May 2024 - 00:31 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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