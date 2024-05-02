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Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe’ye yapamadığını halı sahada yaptı!

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Nicolas Pepe, halı saha maçında taraftarlarla bir araya geldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansı halı sahada da sürdüren Pepe, futbolseverler için unutulmaz anlar yaşattı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe’ye yapamadığını halı sahada yaptı! mask
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Trabzonspor'un bu sezonki flaş transferlerinden biri olan Nicolas Pepe, futbolseverleri şaşırtan bir etkinlikle gündeme geldi. Halı sahada düzenlenen bir futbol maçında yer alan yıldız oyuncu, performansıyla göz doldurdu.

Trabzonspor'un yıldızı Fenerbahçe’ye yapamadığını halı sahada yaptı!

Nicolas Pepe sahaya indi

Sezon başında Trabzonspor'a katılan Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sergilediği başarılı performansın ardından, halı saha maçında taraftarlarla bir araya geldi. Bu sezon ligde ve kupada toplam 18 maça çıkarak 5 gol kaydeden Pepe, halı saha maçında da hünerlerini sergileyerek taraftarların beğenisini topladı.

Halı sahada göz alıcı performans

Halı sahada düzenlenen etkinlikte Pepe, sadece futbol becerileriyle değil, aynı zamanda mütevazı tavrıyla da dikkat çekti. Maç boyunca enerjik ve eğlenceli tavırlarıyla bilinen Pepe, sahadaki diğer oyuncularla uyum içinde oynayarak gösterişli hareketler sergiledi.

Trabzonspor taraftarları bu anları unutmayacak

Nicolas Pepe'nin sahada sergilediği üst düzey futbol yeteneği ve karizmatik duruşu, Trabzonspor taraftarlarını memnun etti. Halı saha maçı, hem futbolcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlar yarattı ve Pepe'nin saha dışında da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu ortaya koydu.

# türkiye

02 May 2024 - 00:37 Trabzon- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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