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Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Bebek sahibi olmayı düşünen çiftler için beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri önem taşıyor. Jinekolog Kağan Açıkgözoğlu, üreme sağlığını artırıcı beslenme önerileri ve yaşam tarzı tavsiyelerinde bulunuyor. İşte detaylar.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri mask
Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri
Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri
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Hamile kalmayı planlayan çiftlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, doğurganlıkla doğrudan ilişkili olan yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıdır. Acıbadem Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu, sağlıklı bir üreme süreci için alınması gereken önlemleri ve yapılması gereken değişiklikleri açıklıyor.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Doğurganlık üzerine etkiler

Dr. Açıkgözoğlu, doğurganlığı olumsuz etkileyen sigara kullanımı, kontrolsüz kilo alımı, ileri yaş, kafein, çevresel zararlı maddeler, stres ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi faktörlere dikkat çekiyor. Ayrıca, yanlış beslenme alışkanlıklarının da sperm ve yumurta kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Kadınlar için beslenme tavsiyeleri

Kadınların yumurta rezervi ve kalitesinin genetik faktörlerle sınırlı olduğunu belirten Dr. Açıkgözoğlu, antioksidan zengini gıdaların tüketiminin önemine işaret ediyor. C vitamini, E vitamini ve beta-karoten açısından zengin yiyeceklerin yumurta kalitesini artırabileceğini ifade ediyor. Nar, avokado, muz, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, kabuklu deniz ürünleri, somon, badem, kuzu ciğeri ve incir gibi besinler öneriliyor.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Erkekler için beslenme tavsiyeleri

Erkeklerde sperm kalitesini artırıcı etkiye sahip besinler arasında yaban mersini, yağsız dana eti, kabak çekirdeği, keçiboynuzu, somon, bitter çikolata, istiridye, yumurta, fındık ve domates bulunuyor. Dr. Açıkgözoğlu, her bireyin farklı olduğunu ve özelinde tedavi seçeneklerinin değişebileceğini hatırlatıyor.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

Yaşam tarzı değişiklikleri

Dr. Açıkgözoğlu, çiftlerin haftada en az dört gün düzenli olarak egzersiz yapmalarını öneriyor. Özellikle 35-50 dakika süreyle yapılacak kardiyo egzersizlerinin, hem sperm hem de yumurta kalitesi açısından faydalı olduğunu belirtiyor.

Bebek sahibi olmak isteyen çiftler nasıl beslenmeli? İşte uzmandan beslenme ve yaşam tarzı önerileri

# tedavi, zengin

02 May 2024 - 00:44 - Sağlık

Mahreç  Mustafa Aykan

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