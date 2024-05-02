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Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Nisan 2023'te Türkiye'de o gıda fiyatlarında büyük artış yaşanırken, üretici ve market arasındaki fiyat farkları da dikkat çekiyor. Detaylar için okumaya devam edin.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu! mask
Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!
Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayı içinde marketlerde en fazla fiyat artışının kuru soğanda yaşandığını açıkladı. Fiyatlar yüzde 73,8 oranında artış gösterirken, bu artış patatesin yüzde 52'lik artışı ile takip edildi. Diğer taraftan, limon, tavuk eti ve karnabahar gibi ürünlerde de önemli fiyat artışları gözlemlendi.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Üretici ile market arasında fiyat farkları

Bayraktar, Nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki en büyük farkın yüzde 284,3 ile kuru incirde olduğunu belirtti. Bu üründe fiyat farkı, limon ve karnabahar gibi diğer ürünlerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Kuru incir, limon ve karnabahar gibi ürünler, marketlerde üretici fiyatlarının katları kadar pahalıya satılıyor.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Nisan ayında fiyatı en fazla düşen ürünler arasında patlıcan yüzde 51'lik bir düşüşle öne çıkarken, sivri biber ve salatalık da önemli düşüşler yaşadı. Bu düşüşler, mevsimsel etkiler ve artan arz ile açıklanabilir.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Limon ve yeşil soğanda artış

Üretici seviyesinde en belirgin fiyat artışı limon ve yeşil soğanda görülürken, bu ürünlerdeki artışlar, mevsimsel etkiler ve azalan arzla ilişkilendirildi. Öte yandan, yumurta ve karnabahar gibi ürünlerde fiyatlar düştü. Özellikle yumurta fiyatlarındaki düşüş, arz fazlası ve ihracat sıkıntıları ile bağlantılı olarak gerçekleşti.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Sera ürünlerinde fiyat düşüşü

Nisan ayında sera ürünlerinde fiyatlar genel olarak düşüş gösterdi. Bu düşüş, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve artan hasat miktarları sonucunda gerçekleşti. Girdi maliyetleri açısından ise gübre ve yem fiyatlarındaki değişiklikler, tarımsal üretim üzerinde önemli bir etken olarak kalmaya devam ediyor.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

Tarım ilacı fiyatlarında büyük artış

Son olarak, Nisan ayı itibariyle tarım ilacı fiyatlarında yaşanan yüzde 56,6'lık artış, çiftçiler için maliyetleri artıran başka bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu artış, ziraat odalarından alınan verilere dayanarak raporlandı.

Nisan ayında markette fiyatı en fazla artan ve en fazla düşen gıdalar belli oldu!

# nisan, türkiye

02 May 2024 - 08:05 - Sağlık

Mahreç  Mustafa Aykan

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