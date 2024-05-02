Boluspor ve Manisa Futbol Kulübü'nün Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlerin gündemini şimdiden meşgul etmeye başladı. Bu maç öncesi Bolu’da 120 TL Manisa’da 35 TL Evde bedava olan şey nedir? Bütün sporseverler bunu konuşuyor.

Bolu'da yüksek bilet fiyatları

Boluspor'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve takımın 3-1'lik zaferle sonuçlanan maçın bilet fiyatları, 120 TL’den başlamıştı. Maraton tribünü için belirlenen bilet fiyatı 120TL olmuştu. Diğer tribünlerdeki fiyatlar ise şöyle sıralanıyor: Numaralı Tribün için 400 TL, Kapalı Tribün 175 TL, Kale Arkası 156 TL ve Misafir Tribünü de 156 TL olarak belirlendi.

Manisa'da daha uygun

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek olan mücadelede, Manisa Futbol Kulübü, Boluspor'u ağırlayacak. Bu önemli karşılaşma için biletler, Passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Misafir Tribünü'nün bilet fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, kapalı alt tribün için ise 30 TL gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi var.

Futbol heyecanı evde bedava!

Futbol maçlarını evde izlemek, özellikle pandemi döneminde birçok kişi için vazgeçilmez bir aktivite haline geldi. Bolu'da ve Manisa'da tribünlerde yaşanan heyecanı evde ücretsiz olarak yaşamak, birçok futbolsever için mükemmel bir alternatif sunuyor. Bu farkındalıkla, tüm spor severlere evlerinde güvenli ve konforlu bir şekilde futbol keyfi yaşamaları tavsiye ediliyor.

Boluspor ve Manisa FK'nın rekabeti

Bu tür büyük spor etkinlikleri, sadece futbol tutkunlarını bir araya getirmekle kalmayıp, aynı zamanda şehir ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Bilet satışları, yerel işletmelerin ve esnafların gelirlerinde artışa yol açarken, şehirlerarası rekabet ise yerel gururu ve coşkuyu pekiştiriyor.

Boluspor – Manisa FK maçı ne zaman?

Boluspor ile Manisa FK, 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.