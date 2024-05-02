02 May 2024 - 09:21- Asayiş G:

Bolu’da asayiş operasyonlarında, 4 bin 615 olay, 2 bin 933 gözaltı

2024’ün ilk dört ayında Bolu’da 4 bin 615 asayiş olayı yaşandı. Vali Erkan Kılıç, toplamda 2 bin 933 şüphelinin gözaltına alındığını, terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarının sürdüğünü açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu’da asayiş operasyonlarında, 4 bin 615 olay, 2 bin 933 gözaltı mask
Bolu’da asayiş operasyonlarında, 4 bin 615 olay, 2 bin 933 gözaltı
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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan Güvenlik Toplantısı Bilgilendirmesi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Jandarma Komutanı Mehmet Avcı’nın katılımıyla düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda, 2024’ün ilk dört ayında Bolu’da meydana gelen 4 bin 615 asayiş olayını ve alınan önlemleri açıkladı. Bu olaylar kapsamında 2 bin 933 şüpheli şahıs tespit edilirken, bunlardan 2 bin 628’i adliyeye sevk edildi.

Bolu’da asayiş operasyonlarında, 4 bin 615 olay, 2 bin 933 gözaltı

Çeşitli Suçlara Karşı Yoğun Mücadele

Vali Kılıç, Bolu'da huzur ve güven ortamını sağlamak adına emniyet ve jandarma birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların ayrıntılarını paylaştı. İlk dört ayda 3 bin 971 asayiş, 154 narkotik, 70 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 165 siber suçlar ve 255 ölümlü ile yaralanmalı trafik kazası olmak üzere toplamda 4 bin 615 olay kayıt altına alındı.

Terör ve Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyonlar

Bölgede terör örgütlerine yönelik yapılan 5 operasyonda 38 kişi gözaltına alınırken, bir kişi tutuklandı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 8 operasyonda 10 organizatör yakalandı. Bu kişilerden ikisi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bolu’da asayiş operasyonlarında, 4 bin 615 olay, 2 bin 933 gözaltı

Trafik Güvenliği ve Denetimler

Vali Kılıç, trafik kazalarına da değinerek, dört aylık dönemde 255 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 439 vatandaşın yaralandığını bildirdi. Ayrıca, 305 bin 446 araç kontrol edilmiş, bin 276 ticari taksi ve bin 295 okul servis aracı denetlenmiş.

# araç, trafik

02 May 2024 - 09:21 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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