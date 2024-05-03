T.C. Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kırtasiye malzemesi alınacaktır

T.C. BOLU VALİLİĞİ

İl Emniyet Müdürlüğü

KIRTASİYE MALZEMESİ ALINACAKTIR

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde kullanılmak üzere 80 Kalem Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2024/571555

1-İdarenin a) Adı : BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez / Bolu c) Telefon ve faks numarası : 3742153721 (6932-6935) - 3742157275 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Adı : Bolu Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 80 Kalem Kırtasiye Malzemesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 Kalem Kırtasiye Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı / Teslim edileceği yer : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Kırtasiye Malzemesi deposu (Sağlık Mah. Poyraz Sk No:25 Merkez / BOLU) ç) Süresi / Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İhale konusu Kırtasiye Malzemeleri 31.07.2024 tarihine kadar Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olacak şekilde İdareye teslim edilecektir. d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip takip eden ilk iş günü

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 – 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu ( Sağlık mahallesi Poyraz Sokak No. 25 Merkez / BOLU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.