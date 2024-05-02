Süper Lig yolunda Çorum FK, genç taraftarlarını unutmadı

Trendyol 1. Lig'de zirveye oynayan Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlerken, genç taraftarları da unutmadı. Futbol kulübü, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan ve ligde kritik öneme sahip Çorum FK - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçı için 7-15 yaş arası çocuklara ücretsiz bilet fırsatı sunuyor.

Süper Lig yolunda anlamlı adım

Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdürürken, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor. Çorum FK, ligde kalan haftaların stresini azaltmak ve stadyumu geleceğin taraftarlarıyla doldurmak amacıyla gençlere yönelik bu önemli adımı attı.

Çocuklar için futbol şöleni

Çorum FK tarafından yapılan açıklamaya göre, 33. hafta mücadelesinde Çorum FK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek maç, 7 ile 15 yaş arası futbol severler için ücretsiz olacak. Bu özel girişim, Çorum'da futbol kültürünü genç nesillere aşılamayı ve onlarda erken yaşta takım sevgisi oluşturmayı hedefliyor.

Maç günü detayları

Ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, Çorum FK ve ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak olan bu kritik maç, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek. Çorum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan bu önemli karşılaşma, 5 Mayıs Pazar günü futbolseverleri ağırlayacak. Bu maçın ardından Çorum FK son haftada Boluspor’a konuk olacak.

Ailelerde stadyuma bekleniyor

Futbol kulübü, bu anlamlı etkinlikle sadece çocukları değil, aynı zamanda aileleri de stadyuma çekmeyi ve futbolun birleştirici gücünü kullanmayı amaçlıyor. Böylece Çorum FK, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak, spora olan ilgiyi artırmayı ve stadyum atmosferini güçlendirmeyi hedefliyor.