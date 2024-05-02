- Ekonomi

Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf ve mali disiplin sağlamak amacıyla hazırlanan yeni tasarruf paketi detayları açıklandı. Paket, kamu harcamalarını denetleyerek bütçe açığını azaltmayı hedefliyor.

Osman Aykan
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Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı! mask
Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!
Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!
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Kamuda yeni dönem

Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Türkiye'nin kamu sektöründe tasarruf ve verimlilik artırma çabaları kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın iş birliği sonucu oluşturulan tasarruf paketi, kamuda yeni bir mali disiplin dönemini başlatıyor.

Kapsamlı değişikliklerKamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Bu paketle, otellerde verilen eğitimlerden sarf malzemelerine kadar esnek harcamaların gözden geçirilmesi planlanıyor. Özellikle yerinde denetimlerle, harcamaların gerekli olup olmadığı değerlendirilecek ve buna göre tasarruf sağlanacak.

Stratejik sektörler için yeni fonlarKamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yeni bir üst fon kurularak, stratejik sektörler ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere kaynak sağlanması hedefleniyor. Bu fon, başlangıçta 50 milyon dolar büyüklüğünde olacak ve ulusal ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla büyütülebilecek.

Uzun vadeli hedeflerKamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Bu paketin, kamu maliyesinde sürdürülebilirlik ve bütçe disiplinini sağlama hedefiyle hazırlandığı belirtiliyor. Paketin uygulamaya girmesiyle, kamu harcamalarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanıyor, böylece bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.

# türkiye, teknoloji

02 May 2024 - 09:42 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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