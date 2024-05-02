Kamuda tasarruf döneminin detayları açıklandı!

Kamuda yeni dönem

Türkiye'nin kamu sektöründe tasarruf ve verimlilik artırma çabaları kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın iş birliği sonucu oluşturulan tasarruf paketi, kamuda yeni bir mali disiplin dönemini başlatıyor.

Kapsamlı değişiklikler

Bu paketle, otellerde verilen eğitimlerden sarf malzemelerine kadar esnek harcamaların gözden geçirilmesi planlanıyor. Özellikle yerinde denetimlerle, harcamaların gerekli olup olmadığı değerlendirilecek ve buna göre tasarruf sağlanacak.

Stratejik sektörler için yeni fonlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yeni bir üst fon kurularak, stratejik sektörler ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlere kaynak sağlanması hedefleniyor. Bu fon, başlangıçta 50 milyon dolar büyüklüğünde olacak ve ulusal ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla büyütülebilecek.

Uzun vadeli hedefler

Bu paketin, kamu maliyesinde sürdürülebilirlik ve bütçe disiplinini sağlama hedefiyle hazırlandığı belirtiliyor. Paketin uygulamaya girmesiyle, kamu harcamalarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanıyor, böylece bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.