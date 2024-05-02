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Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Mayıs ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenen toplam değeri 920 TL'yi aşan 5 yeni oyun ile abonelerine müthiş bir deneyim sunuyor! İşte detaylar ve kaldırılacak oyunlar.

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Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor mask
Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor
Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor
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Microsoft, oyuncuları için Xbox Game Pass kütüphanesini sürekli güncel tutarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle yüksek oyun fiyatları nedeniyle Türkiye'deki oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen bu abonelik sistemi, mayıs ayının ilk yarısında beş yeni oyun ekleyerek yine gündemde. Toplam piyasa değeri 920 TL'yi aşan bu oyunlar, aboneler tarafından ücretsiz olarak erişilebilecek.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Mayıs ayında Game Pass'e eklenen yeni oyunlar

Have A Nice Death

 Bu çizgi film tarzı aksiyon-macera oyunu, 240 TL değerinde ve 30 Nisan'da Game Pass kütüphanesine katılıyor. Ölümün CEO'su olarak kaosu yönetmeye hazır olun.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Tomb Raider: Definitive Edition

Klasik Tomb Raider serisinin bu yeniden yapımı, 347,75 TL değerinde ve 2 Mayıs'ta servise ekleniyor. Lara Croft'un epik macerasına tanıklık etmek için bu şansı kaçırmayın.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Kona II: Brume

277 TL değerindeki bu gizem dolu hayatta kalma oyunu, 7 Mayıs'ta Game Pass aboneleri ile buluşuyor. Karlı Kanada'nın izole köşelerinde geçen bu macerada sırları çözmeye çalışın.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Little Kitty, Big City

Şehirde kaybolmuş bir kedi olmanın tadını çıkartın! Bu sevimli macera oyunu 9 Mayıs'ta Game Pass'e ekleniyor.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Brothers: A Tale of Two Sons

İki kardeşin hikayesini anlatan bu duygusal macera oyunu, 57,50 TL değerinde ve 14 Mayıs'ta kütüphaneye dahil olacak.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

15 Mayıs'ta kütüphaneden ayrılacak oyunlar

Bu ay sonunda, Game Pass kütüphanesinden ayrılacak sekiz oyun ise şunlar:

Eastern Exorcist (PC ve Konsol)

Eiyuden Chronicle Rising (PC ve Konsol)

Fuga: Melodies of Steel 2 (PC ve Konsol)

Ghostlore (PC ve Konsol)

Just Cause 4 Reloaded (PC ve Konsol)

Norco (PC ve Konsol)

SD Gundam Battle Alliance (PC ve Konsol)

Supraland Six Inches Under (PC ve Konsol)

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

Microsoft’un yenilenen deneyimi

Game Pass'e eklenen ve kütüphaneden kaldırılan oyunlar, Microsoft'un oyunculara sürekli yenilenen bir deneyim sunma hedefini gösteriyor. Her ay düzenli olarak güncellenen bu kütüphane, oyun severlere sınırsız erişim fırsatı sunarken, her zevke uygun içeriklerle dolu bir envanter vaat ediyor.

Mayıs Ayında Xbox Game Pass’a gelecek oyunlar! 5 Yeni oyun ile zenginleşiyor

# türkiye, nisan

02 May 2024 - 09:58 - Teknoloji

Mahreç  Haber Merkezi

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